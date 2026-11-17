Реквізит для фільму вартістю 500 баксів виявився втраченим шедевром: його продали за 230 тис. євро
У 1999 році, під час зйомок голлівудського фільму "Стюарт Літтл", декоратор відправився до каліфорнійського антикварного магазину, щоб підібрати меблі для вітальні родини головного героя.
Піддавшись раптовому пориву, він придбав за 500 доларів стару картину, написану олією, вирішивши повісити її над каміном як елемент декору, пише Фокус.
Після завершення зйомок декоратору так сподобалася картина, що він викупив її у студії за кілька сотень доларів і повісив у себе в спальні, де вона провисіла цілих десять років.
А на Різдво 2009 року Гергей Баркі, науковий співробітник Угорської національної галереї, який перебував у Європі, дивився вдома фільм "Стюарт Літтл" разом зі своєю трирічною донькою. У якийсь момент він був настільки вражений побаченим, що ледь не випустив склянку з рук.
Скориставшись пультом, він поставив фільм на паузу — саме в той момент, коли в кадрі було видно стіну вітальні за спиною головного героя. Ретельно вивчивши зображення за допомогою лупи, Баркі дійшов висновку, що цей нічим не примітний реквізит — насправді знаменита робота угорського авангардиста Роберта Берені під назвою "Спляча жінка з чорною вазою", яка таємничим чином зникла ще в 1928 році.
Баркі надіслав сотні електронних листів знімальній групі фільму, намагаючись розшукати декоратора. У підсумку картина була відправлена назад до Будапешта на аукціон, де цей предмет кінореквізиту, колись придбаний за 500 доларів, пішов з молотка за значну суму — 229 500 євро.
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