На Луне находится огромное количество мусора, но ему можно найти разумное применение.

В 1959 году первый созданный человеком объект достиг поверхности Луны. Это был советский аппарат "Луна-2". С тех пор человечество осуществило более 140 миссий к спутнику Земли. В результате на поверхности Луны оказались 12 человек, семь луноходов и примерно 187 000 килограммов мусора. Это сопоставимо с весом самолета Boeing 747. На самом деле некоторые из этих объектов могут пригодиться во время исследований Луны астронавтами в будущем, пишет Popular Science.

По словам Эйдана Коули из Европейского космического агентства, большая часть оставленных на Луне предметов — это элементы посадочных модулей. Например, во время программы NASA "Аполлон", когда на Луне побывали 12 астронавтов в период с 1969 по 1972 год, использовались одноразовые посадочные модули. Это значит, что астронавты отправлялись на окололунную орбиту только с помощью верхней части посадочного модуля, а нижняя оставалась на месте.

Также на Луне находятся 7 луноходов, как автоматизированных, так и тех, что предназначались для перемещения астронавтов, созданных не только в NASA, два из них были созданы в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

На Луне осталось научное оборудование, ящики с инструментами и зонды, предназначенные для столкновения с поверхностью спутника Земли. С их помощью изучали поверхность Луны и состав лунной пыли.

На этой фотографии, сделанной астронавтом Дэвидом Скоттом 31 июля 1971 года, запечатлен астронавт Джеймс Ирвин возле лунохода в рамках миссии "Аполлон-15" Фото: NASA

По словам Коули, Луна постоянно подвергается бомбардировке микрометеоритами. Эти крошечные камни вместе с сильным солнечным излучением, космической радиацией и резкими перепадами температур, постепенно разрушают оставленные на Луне объекты.

Но даже поврежденное оборудование может представлять ценность для будущих исследований Луны. Коули говорит, что изучение образцов техники, оставленной человеком на Луне, поможет понять, как именно окружающая среда воздействует на эти объекты. Таким образом можно создать для будущей техники надежную защиту от суровых условий Луны.

Поскольку NASA и Китай планирует в ближайшие годы несколько новых миссий на Луну, вероятно, там окажется еще больше мусора. Хотя, будущие пилотируемые посадочные модули должны быть многоразовыми, а потому хотя бы эта техника не должна остаться на Луне навсегда.

Даже если на Луне будет скапливаться все больше отработанного оборудования, Европейское космическое агентство уже разрабатывает планы по повторному использованию части этого лунного мусора. Планируется перерабатывать часть техники в новые материалы, которые смогут использовать астронавты.

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