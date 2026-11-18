Дані, зібрані марсоходом Curiosity, стали несподіванкою для вчених. На поверхні Марса, можливо, досі існує рідка вода.

Марсохід NASA Curiosity вже 14 років досліджує не лише поверхню Марса в кратері Гейл, а й атмосферу Червоної планети. За цей час вчені виявили свідчення того, що в минулому в цьому кратері була рідка вода. Нові дані, отримані під час дослідження атмосфери Марса, вказують на те, що рідка вода на поверхні планети може існувати й зараз. Нехай і в незвичайному вигляді. Результати дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Gizmodo.

Атмосфера Марса на 95 % складається з вуглекислого газу (CO₂). Вперше вчені отримали дані про ізотопний склад CO₂ в атмосфері Червоної планети за більш ніж 10 років, які зібрав марсохід NASA Curiosity. У результаті вони виявили незвичайне явище в атмосфері, яке вказує на наявність на поверхні Марса в районі кратера Гейл тонких плівок рідкої води.

Вчені дослідили сезонні зміни ізотопного складу вуглекислого газу в атмосфері та виявили, що навесні та влітку частка ізотопу кисню-18 зростає.

У результаті моделювання дослідники знайшли пояснення цьому. Вчені вважають, що вуглекислий газ з атмосфери обмінюється ізотопами кисню з рідкою водою на поверхні кратера Гейл, який розташований поблизу екватора планети.

Марсохід NASA Curiosity вже 14 років досліджує не лише поверхню Марса в кратері Гейл, а й атмосферу Червоної планети Фото: NASA

Але ця вода не існує у вигляді льоду, як вода в полярних регіонах Марса або під його поверхнею. Це надзвичайно тонкі плівки води товщиною всього в кілька молекул.

Вчені сподіваються за допомогою інших космічних апаратів отримати аналогічні дані з інших регіонів Марса, щоб з’ясувати, наскільки поширений такий обмін між CO2 та водою.

І все ж науковці зазначають, що безпосередньо ці плівки рідкої води поки що виявити не вдалося, але, як припускає дослідження, вони мають існувати або у верхньому шарі ґрунту Марса, або в самому ґрунті.

Якщо це відкриття підтвердиться і будуть знайдені докази існування подібної води в інших частинах Червоної планети, то це може змінити уявлення про Марс.

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