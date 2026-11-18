Вчені виявили на Червоній планеті незвичайні льодовики, розташовані всередині кратерів.

За допомогою космічних апаратів Mars Reconnaissance Orbiter та Trace Gas Orbiter вчені виявили на Марсі незвичайні геологічні утворення. Астрономи вважають, що під ними приховані великі стародавні льодовики. Це відкриття має важливе значення для майбутніх пілотованих місій на Марс, адже людям знадобиться доступ до води. Результати дослідження опубліковано в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише ScienceAlert.

Наразі на холодному й сухому Марсі, як вважається, вода у великій кількості присутня у вигляді льоду в районі полюсів, а також під верхніми шарами кори. Вчені виявили приховані льодовики в околицях вулкана Альба в північній півкулі Марса. Це найбільший за площею вулкан не тільки на Червоній планеті, але й у всій Сонячній системі — його діаметр становить близько 600 км.

Марс: праворуч угорі — Олімп, найвищий вулкан у Сонячній системі; праворуч унизу — Альба, найбільший за площею вулкан Фото: space.com

Вчені дослідили сотні кратерів, використовуючи знімки з орбіти для побудови тривимірних моделей місцевості. У результаті вони виявили марсіанські форми рельєфу, багаті на лід, із крутими схилами, розташовані всередині відносно молодих ударних кратерів розміром у кілька кілометрів. Подібного типу льодовиків на Марсі ще ніколи не бачили.

За допомогою комп’ютерного моделювання вчені спробували з’ясувати, як могли утворитися ці льодовики. Як аналог вони розглянули подібні форми рельєфу, що існують в Ісландії.

Вчені дослідили сотні кратерів, використовуючи знімки з орбіти для побудови тривимірних моделей місцевості. У результаті вони виявили марсіанські форми рельєфу, багаті на лід, із крутими схилами, розташовані всередині відносно молодих ударних кратерів розміром у кілька кілометрів Фото: ESA

За словами вчених, марсіанські форми рельєфу, багаті на лід, нагадують земні льодовики з крутими уступами, які приховані під шаром гірських порід.

Згідно з дослідженням, у районі вулкана Альба було виявлено 29 льодовиків, які наразі вкриті гірськими породами та пилом. Цей шар слугує захистом від впливу атмосфери на лід. Ймовірно, ці льодовики утворилися у відносно недавній, холодніший період в історії Марса.

Ці льодовики великі: у деяких випадках схили льодовиків простягаються на відстань до 3 кілометрів і різко обриваються, утворюючи прямовисні схили висотою до 200 метрів. Ці льодовики можуть багато розповісти про минулий клімат Марса, а також вказати на джерела води, які в майбутньому зможуть використовувати астронавти. Потрібно знати, де знаходяться величезні запаси води у вигляді льоду і наскільки добре вони приховані гірськими породами. Це дослідження допомагає розібратися з цим питанням.

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