"Прогрес МС-36" стане першим вантажним космічним кораблем, який доставить вантаж в одну частину орбітальної станції, а потім переміститься в інше місце.

У вівторок, 24 листопада, о 12:17 за київським часом з космодрому Байконур у Китаї стартувала російська ракета-носій "Союз-2.1б", яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель "Прогрес МС-36". Він прибуде на Міжнародну космічну станцію (МКС) у четвер, 26 листопада, якщо все піде за планом. Вперше стикування корабля "Прогрес" відбудеться в одній точці орбітальної станції, а потім він переміститься в інше місце для виконання важливої місії, пише Space.

На борту вантажного корабля "Прогрес МС-36" знаходиться кілька тонн обладнання, продовольства та інших припасів, необхідних для екіпажу МКС. Як повідомив "Роскосмос", на борту корабля також знаходиться людиноподібний робот, який допомагатиме астронавтам виконувати роботи всередині та за межами МКС у рамках експериментального проєкту.

На борту корабля також перебуває людиноподібний робот, який допомагатиме астронавтам виконувати роботи всередині та за межами МКС у рамках експериментального проєкту Фото: Роскосмос

Раніше всі вантажні кораблі "Прогрес" стикувалися з російським модулем "Зірка", але зараз перехідний відсік цього модуля ізольований від решти орбітальної станції через постійні витоки повітря.

Раніше всі вантажні кораблі "Прогрес" стикувалися з російським модулем "Зірка", але зараз перехідний відсік цього модуля ізольований від іншої частини орбітальної станції Фото: solar-system

Тому вперше вантажний корабель "Прогрес" стикується з російським модулем "Пошук". Космонавти Петро Дубров, Анна Кікіна та Сергій Тетерятников перенесуть усі доставлені вантажі на борт МКС, а "Прогрес МС-36" переміститься до стикувального порту модуля "Зірка".

Таким чином, "Прогрес МС-36" стане першим вантажним космічним кораблем, який спочатку було розвантажено, а потім переміщено в інше місце на МКС.

Кораблі "Прогрес" вже понад 20 років допомагають МКС підтримувати стабільну орбіту Фото: wikipedia

Навіщо це потрібно? Справа в тому, що кораблі "Прогрес" вже понад 20 років допомагають МКС підтримувати стабільну орбіту. За допомогою своїх двигунів кораблі переміщують станцію трохи вище, адже вона постійно опускається ближче до Землі, перебуваючи на висоті приблизно 400 км. Стикувальний порт модуля "Зірка" найкраще підходить для виконання маневрів з корекції орбіти МКС.

"Прогрес МС-36", найімовірніше, залишатиметься приєднаним до МКС ще приблизно півроку. Потім астронавти перенесуть туди накопичене сміття та відправлять корабель назад у земну атмосферу, де він згорить.

Варто зазначити, що на МКС вантажі також доставляє японський вантажний корабель HTV-X, а також американські кораблі Cygnus від компанії Northrop Grumman і Dragon від компанії SpaceX. Перші два вантажні кораблі є одноразовими, як і "Прогрес", але Dragon є багаторазовим.

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