У рамках місії "Шеньчжоу-24" на станцію "Тяньгун" вперше прибув не громадянин Китаю. А китайський астронавт пробуде в космосі найдовше в історії КНР.

У середу, 25 листопада, в рамках місії "Шеньчжоу-24" китайська ракета-носій "Чанчжен-2F" вивела на навколоземну орбіту космічний корабель із трьома астронавтами на борту. Вперше Китай відправив на свою орбітальну станцію "Тяньгун" іноземного астронавта. Ним став громадянин Пакистану. А китайський астронавт проведе в космосі рекордний за всю історію КНР період часу — 1 рік, пише Space.

Ракета "Чанчжен-2F" стартувала о 2:18 за київським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Вже через 3,5 години троє астронавтів місії "Шеньчжоу-24" прибули на космічну станцію "Тяньгун", що складається з трьох модулів, будівництво якої Китай завершив наприкінці 2022 року.

Ракета "Чанчжен-2F" стартувала о 2:18 за київським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю Фото: CCTV

Місія "Шеньчжоу-24" є історичною, адже вперше Китай дозволив перебування іноземного астронавта на своїй космічній станції. Ним став пакистанець Мухаммад Зішан Алі. Це перший громадянин Пакистану, який опинився на низькій навколоземній орбіті. До цього, у жовтні 2023 року, Наміра Салім стала першою громадянкою Пакистану, яка побувала в космосі. Вона здійснила суборбітальний політ на космоплані компанії Virgin Galactic.

Разом із пакистанським астронавтом на станцію "Тяньгун" прибули двоє представників КНР: Тан Хунбо та У І. Перший уже літав у космос у рамках місій "Шеньчжоу-12" та "Шеньчжоу-17", які стартували у червні 2021 року та жовтні 2023 року відповідно. Таким чином, Тан Хунбо став першим китайським астронавтом, який побував на станції "Тяньгун" тричі. У І полетів у космос вперше.

Місія "Шеньчжоу-24" є історичною, адже вперше Китай дозволив перебування іноземного астронавта на своїй космічній станції Фото: Скриншот

Астронавти Тан Хунбо та У І проведуть на орбіті стандартні 6 місяців, але Мухаммад Зішан Алі перебуватиме на станції "Тяньгун" приблизно тиждень. Після завершення своєї місії пакистанський астронавт повернеться на Землю на космічному кораблі місії "Шеньчжоу-23". Разом із ним додому повернуться астронавти Чжан Чжиюань і Лі Цзяїн.

Третій астронавт місії "Шеньчжоу-23", яка прибула на орбіту в травні 2026 року, Чжу Янчжу, залишиться на станції "Тяньгун" ще на півроку. Таким чином він стане першим китайським астронавтом, який проведе на орбіті цілий рік.

Астронавт візьме участь у дослідженнях того, як людський організм адаптується до тривалого перебування в космосі. Це найважливіший етап підготовки Китаю до запланованого висадження астронавтів на Місяць до 2030 року та можливої пілотованої місії на Марс.

Чжу Янчжу повернеться додому разом з екіпажем місії "Шеньчжоу-24".

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