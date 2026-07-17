Людство вимре у космосі: що з’ясували китайські вчені

Експеримент на китайській космічній станції "Тяньгун" мав на меті вивчення впливу мікрогравітації та космічного випромінювання на статеві клітини людини.

Людство, ймовірно, стане міжпланетним видом і заселить безкрайні простори космосу. Але чи зможуть люди продовжити свій рід за межами Землі? Як з’ясували китайські вчені, перспективи не надто райдужні. Людські статеві клітини в космосі розвиваються значно гірше, ніж на Землі. Це пояснюється впливом мікрогравітації та космічного випромінювання. Хоча є й хороші новини. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише South China Morning Post.

Китайські вчені заявили, що на космічній станції "Тяньгун" було проведено першу в світі успішну диференціацію людських ембріональних стовбурових клітин у статеві клітини в умовах космосу.

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Статеві клітини — це спеціалізовані клітини організму (сперматозоїди у чоловіків та яйцеклітини у жінок), які відповідають за передачу генетичної інформації наступному поколінню та беруть участь у заплідненні.

Вчені створили спеціальний біореактор для культивування клітин у космосі, який спочатку використовувався на вантажних космічних кораблях, а потім був перенесений на орбітальну станцію "Тяньгун".

Експеримент показав, що диференційовані статеві клітини людини вижили та зберегли свої характеристики в космосі. Потім їх доставили на Землю, щоб порівняти з розвитком статевих клітин в умовах звичайної гравітації та наземного випромінювання.

Вчені виявили, що відсоток успішного вирощування в космосі первинних статевих клітин, отриманих із плюрипотентних стовбурових клітин людини, знизився вдвічі порівняно з наземною контрольною групою.

Космічне середовище гальмує процес спеціалізації первинних статевих клітин, тобто перебування в космосі значно ускладнює перетворення первинних статевих клітин на яйцеклітини або сперматозоїди. Результати дослідження вказують на те, що космічне випромінювання спричиняє порушення у розвитку статевих клітин.

І все ж науковці виявили, що цей ефект проявляється під час тривалого перебування статевих клітин у космосі. Аналіз показав, що, хоча геномні пошкодження в статевих клітинах збільшувалися зі зростанням тривалості впливу випромінювання та низької гравітації, 15-денний експеримент не призводив до масштабних геномних пошкоджень.

Проблема полягає в тому, що подорож, наприклад, на Марс триває в один бік щонайменше 5 місяців, а тому ймовірність зачаття дітей у космосі може бути дуже низькою.

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