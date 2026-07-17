Человечество вымрет в космосе: что выяснили китайские ученые

Эксперимент на китайской космической станции “Тяньгун” был направлен на изучение влияния микрогравитации и космического излучения на половые клетки человека.

Человечество, вероятно, станет межпланетным видом и заселит бескрайние просторы космоса. Но смогут ли люди продолжить свой род за пределами Земли? Как обнаружили китайские ученые, перспективы не очень радужные. Человеческие половые клетки в космосе развиваются значительно хуже, чем на Земле. Это объясняется влиянием микрогравитации и космического излучения. Хотя есть и хорошие новости. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет South China Morning Post.

Китайские ученые заявили, что на космической станции "Тяньгун" была проведена первая в мире успешная дифференциация человеческих эмбриональных стволовых клеток в половые клетки в условиях космоса.

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Половые клетки — это специализированные клетки организма (сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин), которые отвечают за передачу генетической информации следующему поколению и участвуют в оплодотворении.

Ученые создали специальный биореактор для культивирования клеток в космосе, который изначально был задействован на грузовых космических кораблях, а затем перемещен на орбитальную станцию "Тяньгун".

Эксперимент показал, что дифференцированные половые клетки человека выжили и сохранили свои характеристики в космосе. Затем их доставили на Землю, чтобы сравнить с развитием половых клеток в условиях обычной гравитации и наземного излучения.

Ученые обнаружили, что процент успешного выращивания в космосе первичных половых клеток, полученных из плюрипотентных стволовых клеток человека, снизился вдвое по сравнению с земной контрольной группой.

Космическая среда подавляет процесс специализации первичных половых клеток, то есть, пребывание в космосе значительно затрудняет превращение первичных половых клеток в яйцеклетки или сперматозоиды. Результаты исследования указывают на то, что космическое излучение вызывает нарушения в развитии половых клеток.

И все же ученые обнаружили, что этот эффект проявляется при длительном пребывании половых клеток в космосе. Анализ показал, что, хотя геномные повреждения в половых клетках увеличивались с увеличением продолжительности влияния излучения и низкой гравитации, 15-дневный эксперимент не приводил к масштабным геномным повреждениям.

Проблема в том, что путешествие, например, на Марс занимает в одну сторону минимум 5 месяцев, а потому вероятность зачатия детей в космосе может быть очень низкой.

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