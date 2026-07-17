Mars Express сделал потрясающие снимки 100-метровых "металлических" волн на Марсе (фото)

В одном из кратеров на Красной планете находится то, что можно увидеть и на Земле.

Орбитальный аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) прислал новые фотографии поверхности Марса. На снимках видны "металлические" волны внутри огромного кратера Кайзер, который находится в южном полушарии Красной планеты, пишет IFLScience.

Атмосфера Земли защищает нашу планету от падения многочисленных метеоритов, ведь большинство из них сгорают. Хотя в прошлом на Землю падали крупные астероиды и оставляли после себя большие кратеры, тектоника литосферных плит в большинстве случаев уничтожила их.

На Марсе очень тонкая атмосфера и почти нет геологической активности. Это значит, что примерно за 4 миллиарда лет на поверхность Красной планеты упало так много метеоритов и астероидов, что сейчас она покрыта большим количеством кратеров. При этом в крупных кратерах можно найти более мелкие кратеры.

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На снимках видны "металлические" волны внутри огромного кратера Кайзер Фото: ESA

Именно таким является кратер Кайзер диаметром примерно 180 километров и глубиной в несколько километров. В юго-восточной части дна кратера находятся древние песчаные дюны, сформированные ветром. Большинство из них являются барханами, которые имеют форму полумесяца и это наиболее распространенный тип дюн на Марсе, а также они распространены в пустынях Земли. Барханы формируются, когда ветер дует в одном направлении и переносит песок таким образом, что он накапливается в виде поля дюн.

Но дюны в кратере Кайзер, сформированные марсианскими ветрами образуют волнообразную структуру, которая возвышается на 100 метров над окружающей местностью. В этой части Марса ветры дуют преимущественно с запада, перемещая песок и формируя эти характерные волнообразные гребни.

Большая часть дна кратера Кайзер покрыта темными, почти блестящими волнами, которые выглядят так, будто они высечены из металла Фото: ESA

Большая часть дна кратера Кайзер покрыта темными, почти блестящими волнами, которые выглядят так, будто они высечены из металла. Некоторые из них сливаются, образуя непрерывное поле дюн, которое простирается на несколько километров. Их блестящий, слегка металлический вид связан с тем, что песчаные дюны покрыты слоем инея, хорошо отражающего солнечный свет, объясняют ученые из ЕКА.

В этом районе Mars Express обнаружил признаки древней водной активности. Марсианские ветры местами выветрили верхние слои поверхности Красной планеты и стали видны светлые глинистые породы, которые, вероятно, образовались в присутствии воды в далеком прошлом.

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