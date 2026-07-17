Mars Express зробив вражаючі знімки 100-метрових "металевих" хвиль на Марсі (фото)

В одному з кратерів на Червоній планеті знаходиться те, що можна побачити й на Землі.

Орбітальний апарат Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА) надіслав нові фотографії поверхні Марса. На знімках видно "металеві" хвилі всередині величезного кратера Кайзер, який розташований у південній півкулі Червоної планети, пише IFLScience.

Атмосфера Землі захищає нашу планету від падіння численних метеоритів, адже більшість із них згорає. Хоча в минулому на Землю падали великі астероїди й залишали після себе великі кратери, тектоніка літосферних плит у більшості випадків знищила їх.

На Марсі дуже розріджена атмосфера і майже немає геологічної активності. Це означає, що приблизно за 4 мільярди років на поверхню Червоної планети впало так багато метеоритів і астероїдів, що зараз вона вкрита великою кількістю кратерів. При цьому у великих кратерах можна знайти дрібніші кратери.

Відео дня

На знімках видно "металеві" хвилі всередині величезного кратера Кайзер Фото: ESA

Саме таким є кратер "Кайзер" діаметром приблизно 180 кілометрів і глибиною в кілька кілометрів. У південно-східній частині дна кратера знаходяться стародавні піщані дюни, сформовані вітром. Більшість із них — це бархани, що мають форму півмісяця; це найпоширеніший тип дюн на Марсі, а також вони поширені в пустелях Землі. Бархани утворюються, коли вітер дме в одному напрямку й переносить пісок таким чином, що він накопичується у вигляді поля дюн.

Однак дюни в кратері Кайзер, сформовані марсіанськими вітрами, утворюють хвилеподібну структуру, яка підноситься на 100 метрів над навколишньою місцевістю. У цій частині Марса вітри дмуть переважно із заходу, переміщуючи пісок і формуючи ці характерні хвилеподібні гребені.

Більша частина дна кратера Кайзер вкрита темними, майже блискучими хвилями, які виглядають так, ніби їх витесано з металу Фото: ESA

Більша частина дна кратера Кайзер вкрита темними, майже блискучими хвилями, які виглядають так, ніби їх витесано з металу. Деякі з них зливаються, утворюючи суцільне поле дюн, що простягається на кілька кілометрів. Їхній блискучий, злегка металевий вигляд пов’язаний із тим, що піщані дюни вкриті шаром інею, який добре відбиває сонячне світло, пояснюють вчені з ЄКА.

У цьому районі Mars Express виявив ознаки давньої водної активності. Марсіанські вітри місцями вивітрили верхні шари поверхні Червоної планети, і стали видні світлі глинисті породи, які, ймовірно, утворилися за наявності води в далекому минулому.

Інші новини науки