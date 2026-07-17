Нова військова технологія: дрон обертається настільки швидко, що стає невидимим (відео)

На полі бою в майбутньому можуть з’явитися невидимі дрони, судячи з того, що вдалося створити американським вченим.

Вчені з Північно-Західного університету (штат Іллінойс, США) створили новий дрон, який обертається настільки швидко, що зникає на очах. Він отримав назву Phantom Twist і обертається зі швидкістю 25 обертів на секунду, що занадто швидко для людського ока. Хоча він не є повністю невидимим, дрон приблизно в 10 разів менш помітний, ніж звичайний квадрокоптер, пише Daily Mail.

За словами вчених, багато зусиль щодо маскування дронів спрямовані на те, щоб зробити їх схожими на навколишнє середовище. Однак розробники вирішили створити "невидимий" дрон, спираючись на те, як людина сприймає рух.

Вчені пояснюють, що коли об’єкт обертається швидко, люди сприймають його як розмите плямо, тобто об’єкт втрачає чіткі обриси й стає майже невидимим. Оскільки новий дрон, який поміщається в долоні й важить усього 30 грамів, майже повністю прозорий, його нечисленні непрозорі компоненти візуально зливаються з навколишнім середовищем під час руху. Таким чином новий дрон стає майже невидимим для людського ока.

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Дрон Phantom Twist обертається зі швидкістю 25 обертів на секунду, і його рух нагадує рух лопатей вентилятора. Але на відміну від вентилятора, у якого є нерухомі частини, що видно, новий дрон обертається цілком, а тому стає майже невидимим.

оскільки новий дрон, який поміщається в долоні й важить усього 30 грамів, є майже повністю прозорим, його нечисленні непрозорі компоненти візуально зливаються з навколишнім середовищем під час руху Фото: Daily Mail

Згідно з попередніми випробуваннями, новий дрон приблизно в 10 разів менш помітний, ніж стандартні квадрокоптери.

Щоб створити цей дрон з одним двигуном і несучим гвинтом (у стандартних квадрокоптерів їх чотири), вчені провели комп’ютерне моделювання 20 000 конструкцій, які теоретично здатні літати. Потім штучний інтелект скоригував розташування кожного компонента в кожній конструкції, щоб мінімізувати помітність дрона. Далі ШІ оцінив ймовірність того, що людське око помітить цей дрон під час швидкого руху. У підсумку вийшов найкращий варіант, необхідний для створення реального дрона.

Хоча Phantom Twist майже невидимий, у нього є недоліки. Зокрема, видно його дроти та опорні стрижні, а також він видає гучний шум. Вчені сподіваються, що зможуть удосконалити конструкцію та зробити дрон більш невидимим і безшумним. Автори нової технології вважають, що цей дрон можна використовувати для дослідження дикої природи.

За словами Пітера Лі з Університету Портсмута, який не брав участі в дослідженні, такі невидимі дрони можуть мати велике значення для сучасної війни. Їх можна використовувати для непомітного нанесення ударів по противнику. І все ж, як зазначає Лі, такий дрон не має такої ж маневреності, як квадрокоптери, і під час руху може стати більш помітним та нестабільним.

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