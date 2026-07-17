Китайський космічний апарат шукав інопланетян на зворотному боці Місяця: що він знайшов (фото)

Перший посадковий модуль, який здійснив м'яку посадку на зворотньому боці Місяця, шукав інопланетні технології.

3 січня 2019 року китайський посадковий модуль "Чан'е-4" здійснив першу в історії людства м'яку посадку на зворотному боці Місяця. Згідно з новим дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, модуль не тільки надіслав дивовижні знімки та вивчав геологію Місяця, а й займався пошуком ознак існування технологій інопланетян, пише IFLScience.

Вчені вважають, що потенційні позаземні цивілізації використовують подібні вузькосмугові радіосигнали для надсилання повідомлень іншим цивілізаціям та для обміну інформацією між собою. Якщо це так, то такі радіосигнали можна виявити, а також можна знайти потенційні джерела цих сигналів, тобто технології, що їх надсилають, у космосі.

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Дослідники, які займаються пошуком позаземного розуму, вже кілька десятиліть намагаються вловити сигнал від потенційних інопланетян. Але поки що їх виявити не вдалося.

Посадковий модуль "Чан'є-4", сфотографований місяцеходом "Юйту-2" на зворотному боці Місяця Фото: IFLS

Вважається, що однією з причин цього є те, що на Землі існує величезна кількість радіоперешкод, які заважають відрізнити сигнали людства від сигналів позаземного розуму. І в даному випадку Місяць є чудовим місцем для пошуку позаземних сигналів, адже там немає таких перешкод. Особливо сприятливим місцем є зворотний бік Місяця.

Одне з перших зображень, надісланих посадковим модулем "Чан'е-4" з поверхні зворотного боку Місяця Фото: IFLS

За словами вчених, посадковий модуль "Чан'є-4" вперше дав змогу провести пошук радіосигналів позаземних цивілізацій з поверхні Місяця. На її зворотньому боці немає радіочастотного забруднення, що походить із Землі, а тому там легше відокремити можливий сигнал інопланетян від радіошуму нашої планети, а також радіосигналів, що походять від природних джерел у глибокому космосі.

А тепер найголовніше: чи вдалося виявити радіосигнали від позаземного розуму? За словами вчених, ретельний аналіз даних, на жаль, не виявив жодних особливо цікавих кандидатів на роль джерела сигналів від інопланетян.

Проте вчені зазначають, що китайська місія продемонструвала реальну можливість використання Місяця як бази для пошуку технологій позаземних цивілізацій. Згідно з дослідженням, на зворотному боці Місяця варто розмістити спеціальні детектори, які могли б виявити інопланетні сигнали та вказати на їхнє технологічне джерело у глибокому космосі.

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