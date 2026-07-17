Китайский космический аппарат искал инопланетян на обратной стороне Луны: что он нашел (фото)

Первый посадочный модуль, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, искал инопланетные технологии.

3 января 2019 года китайский посадочный модуль "Чанъэ-4" совершил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны. Согласно новому исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, модуль не только прислал удивительные снимки, изучал геологию Луны, но также занимался поиском признаков существования технологий инопланетян, пишет IFLScience.

Ученые считают, что потенциальные внеземные цивилизации используют подобные узкополосные радиосигналы для отправки сообщений другим цивилизациям и для обмена информацией между собой. Если это так, то такие радиосигналы можно обнаружить, а также можно найти потенциальные источники этих сигналов, то есть технологии их посылающие, в космосе.

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Исследователи, которые занимаются поиском внеземного разума, уже несколько десятилетий пытаются поймать сигнал от потенциальных инопланетян. Но пока их обнаружить не удалось.

Посадочный модуль "Чанъэ-4", сфотографированный луноходом "Юйту-2" на обратной стороне Луны Фото: IFLS

Считается, что одной из причин этого является то, что на Земле существует огромное количество радиопомех, которые мешают отличить сигналы человечества от сигналов внеземного разума. И в данном случае Луна является отличным местом для поиска внеземных сигналов, ведь там нет таких помех. Особенно, хорошим местом является обратная сторона Луны.

Одно из первых изображений, присланных посадочным модулем "Чанъэ-4" с поверхности обратной стороны Луны Фото: IFLS

По словам ученых, посадочный модуль "Чанъэ-4" впервые позволил провести поиск радиосигналов внеземных цивилизаций с поверхности Луны. На ее обратной стороне нет радиочастотного загрязнения, исходящего с Земли, а потому там легче отделить возможный сигнал инопланетян от радиошума нашей планеты, а также радиосигналов, исходящих от естественных источников в глубоком космосе.

А теперь самое главное: удалось ли найти радиосигналы от внеземного разума? По словам ученых, тщательный анализ данных, увы, не обнаружил каких-либо особенно интересных кандидатов на роль источника сигналов от инопланетян.

Тем не менее, ученые говорят, что китайская миссия показала реальную возможность использования Луны в качестве базы для поиска технологий внеземных цивилизаций. Согласно исследованию, на обратной стороне Луны стоит разместить специальные детекторы, которые могли бы найти инопланетные сигналы и указать на их технологический источник в глубоком космосе.

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