Разгадка тайны темной материи: физики показывают пятое измерение и пятую силу природы

Новое исследование предлагает путь к решению двух величайших загадок Вселенной.

Физики пришли к выводу, что две главные загадки науки, природа темной материи и возможное существование дополнительных измерений связаны между собой. Ученые считают, что темная материя является такой странной и неуловимой, потому что она существует в пятом измерении. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Space.

Дополнительные измерения не является параллельной реальностью, согласно существующим гипотезам. Это измерения, которые могут существовать вместе со стандартным четырехмерным пространством-временем, состоящим из трех измерений пространства и одного измерения времени.

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Дополнительные измерения являются спорным, но широко обсуждаемым предположением, особенно с учетом теории струн, наиболее популярного дополнения к стандартной физике, которая предполагает существование как минимум 11 дополнительных измерений.

У ученых сейчас появляется все больше косвенных доказательств существования темной материи, но прямых доказательств пока нет. Несмотря на то, что гравитация темной материи, как считается, удерживает все галактики вместе и то, что темной материи в 5 раз больше, чем обычной материи, она остается невидимой, ведь не взаимодействует со светом.

Несмотря на то, что гравитация темной материи, как считается, удерживает все галактики вместе и то, что темной материи в 5 раз больше, чем обычной материи, она остается невидимой, ведь не взаимодействует со светом Фото: ESO

Но понять природу темной материи необходимо, говорят физики, ведь это даст возможность улучшить понимание природы всей Вселенной. Авторы исследования считают, что темная материя связана со скрытым пятым измерением, а значит две важнейшие тайны физики связаны между собой.

Согласно новой теории, темная материя не просто существует в пятом измерении, а находится там вместе с темным фотоном, который, как предполагается, является переносчиком гипотетической темной силы в темной материи. Обычный фотон – это частица электромагнитного излучения, или света, которая является переносчиком электромагнитного взаимодействия. Это одна из четырех известных главных сил природы.

Физики считают, что уникальная геометрия пятого измерения заставляет массы частиц темной материи образовывать структуру, которая приводит к резонансу темной материи. Этот резонанс позволил бы частицам темной материи вступать во взаимодействие вскоре после Большого взрыва и это объясняет, почему темная материя кажется такой инертной и ее сложно обнаружить.

Эта теория предлагает путь к решению двух величайших загадок Вселенной, которые касаются темной материи и дополнительных измерений.

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