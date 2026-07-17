Может быть обитаемой: впервые обнаружена атмосфера на планете похожей на Землю

Астрономы впервые обнаружили атмосферу на каменистой планете, которая находится в зоне обитаемости своей звезды.

Каменистая планета LHS 1140 b класса супер-Земля, обнаруженная в 2017 году, находится на расстоянии 48 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по с космически меркам. Но самое главное планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит там есть условия для потенциального существования жизни. Теперь астрономы обнаружили атмосферу на этой планете. Это первый случай обнаружения атмосферы на каменистой планете, которая находится в зоне обитаемости. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Планета LHS 1140 b, как считают ученые имеет твердую поверхность, и возможно, железное ядро, и, как стало известно, атмосферу. Этот каменистый мир похож на Землю, но не является ее копией. Планета в 1,7 раза больше Земли и имеет в 5,6 раз большую массу. Поэтому она относится к классу супер-Земля. LHS 1140 b вращается вокруг звезды типа красный карлик, которая меньше и холоднее Солнца, намного ближе чем Земля вокруг Солнца.

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LHS 1140 b вращается вокруг звезды типа красный карлик, которая меньше и холоднее Солнца, намного ближе чем Земля вокруг Солнца. Иллюстрация Фото: space.com

Зона обитаемости звезды – это участок космоса, где условия позволяют существовать на поверхности и каменистой планеты воде в жидком виде. Вода является одним из главных компонентов для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. LHS 1140 b находится в зоне обитаемости звезды и учитывая то, что она имеет атмосферу, жидкая вода, а значит и жизнь там могут существовать.

Хотя астрономы уже обнаружили несколько каменистых планет в зоне обитаемости звезд, ни на одной из них не была обнаружена атмосфера. Теперь же она впервые обнаружена на таком мире.

Астрономы выяснили, что верхние слои атмосферы содержат гелий, но неизвестно, из чего состоят нижние слои. Дальнейшие исследования позволят ученым лучше понять, что еще может находиться в атмосфере этой планеты, и подтвердить наличие воды.

В то же время ученые говорят, что они не утверждают, что на этой планете есть жизнь, но потенциально она может там быть. По крайней мере многие условия для этого, как предполагается есть.

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