Може бути придатною для життя: вперше виявлено атмосферу на планеті, схожій на Землю

Астрономи вперше виявили атмосферу на скелястій планеті, яка знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки.

Скеляста планета LHS 1140 b класу "супер-Земля", виявлена у 2017 році, розташована на відстані 48 світлових років від нас, що за космічними мірками вважається близькою відстанню. Але найголовніше — планета знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки, а отже, там є умови для потенційного існування життя. Тепер астрономи виявили атмосферу на цій планеті. Це перший випадок виявлення атмосфери на кам’янистій планеті, яка знаходиться в зоні придатності для життя. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Планета LHS 1140 b, як вважають вчені, має тверду поверхню, можливо, залізне ядро, а також, як стало відомо, атмосферу. Цей кам’янистий світ схожий на Землю, але не є її копією. Планета в 1,7 рази більша за Землю і має в 5,6 рази більшу масу. Тому вона належить до класу суперземель. LHS 1140 b обертається навколо зірки типу червоного карлика, яка менша й холодніша за Сонце, набагато ближче, ніж Земля навколо Сонця.

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LHS 1140 b обертається навколо зірки типу червоного карлика, яка менша й холодніша за Сонце, набагато ближче, ніж Земля до Сонця. Ілюстрація Фото: space.com

Зона придатності для життя навколо зірки — це ділянка космосу, де умови дозволяють воді у рідкому стані існувати на поверхні навіть кам’янистої планети. Вода є одним із головних компонентів для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. LHS 1140 b знаходиться в зоні придатності для життя зірки, і з огляду на те, що вона має атмосферу, там може існувати рідка вода, а отже, і життя.

Хоча астрономи вже виявили кілька скелястих планет у зоні придатності для життя навколо зірок, на жодній із них не було виявлено атмосфери. Тепер же її вперше виявлено на такій планеті.

Астрономи з’ясували, що верхні шари атмосфери містять гелій, але невідомо, з чого складаються нижні шари. Подальші дослідження дозволять вченим краще зрозуміти, що ще може міститися в атмосфері цієї планети, та підтвердити наявність води.

Водночас вчені зазначають, що вони не стверджують, ніби на цій планеті є життя, але потенційно воно там може існувати. Принаймні, як вважається, для цього є багато умов.

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