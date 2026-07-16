Робота-собаку "випустили" у дику природу: тепер він навчився бігати лісом (відео)

Чотириногий робот навчився змінювати свій стиль бігу в лісі, на сходах та на інших смугах перешкод. Робот може плавно переходити від розміреної рисі до стрибків без вказівок з боку оператора.

45-кілограмовий робот під назвою KAIST HOUND орієнтується за допомогою власних камер та вбудованого лідара для орієнтування на місцевості. На основі цих даних він обирає відповідну ходу та коригує рух у режимі реального часу. Під час випробувань на відкритому повітрі він подолав 1,1 кілометра університетським кампусом і 0,3 кілометра лісовою стежкою, усіяною корінням, колодами та слизьким листям, пише Live Science.

Тварини можуть природним чином змінювати свій стиль бігу залежно від необхідної швидкості та навколишнього середовища. Але відтворити таку саму поведінку у собак-роботів вкрай складно, оскільки різні рухи часто контролюються окремими, вузькоспеціалізованими системами кодування, і переходи між ними можуть спричиняти затримку, через яку робот спотикається.

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Для вирішення цієї проблеми дослідники розробили спеціальну систему навчання. Це система навчання штучного інтелекту (ШІ), яка спочатку вивчає безліч прикладів дій, використовує трансформер для розуміння закономірностей у цих діях, а потім вдосконалюється за допомогою винагород і штрафів.

Під час одного з випробувань у приміщенні HOUND перестрибнув через перешкоду висотою 60 сантиметрів, ненадовго досягнувши швидкості 15 км/год. Він також зістрибнув із триступеневих сходів. На нерівній поверхні робот, як правило, обирав рись на низьких швидкостях, тоді як стрибки частіше траплялися на високих швидкостях або під час зіткнення з великими сходинками, перешкодами чи проміжками. Система штучного інтелекту, здатна обирати будь-який із цих типів ходи, демонструвала більш стабільну роботу в різних змодельованих умовах, ніж версія, обмежена лише риссю або стрибками.

Дослідники припускають, що ця технологія зрештою може допомогти роботам пересуватися по зонах лиха або інших місцях, недоступних для колісних машин. Однак нинішня конструкція дозволяє лише два варіанти ходи і в основному забезпечує рух уперед. Швидкі повороти, рух убік та інші види поведінки, такі як повзання, залишаються майбутніми завданнями для дослідницької групи.

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