Робота-собаку "выпустили" в дикую природу: теперь он научился бегать по лесу (видео)
Четвероногий робот научился менять свой стиль бега в лесу, по лестницам и другим полосами препятствий. Робот может плавно переключаться между размеренной рысью и прыжками без указаний со стороны человека-оператора.
45-килограммовый робот под названием KAIST HOUND ориентируется на собственные камеры и встроенный лидар для ориентирования на местности. На основе этих данных он выбирает подходящую походку и корректирует движение в режиме реального времени. В ходе испытаний на открытом воздухе он преодолел 1,1 километра по университетскому кампусу и 0,3 километра по лесной тропе, усеянной корнями, бревнами и скользкими листьями, пишет Live Science.
Животные могут естественным образом менять свой стиль бега в зависимости от необходимой скорости и окружающей среды. Но воспроизвести такое же поведение у собак-роботов крайне сложно, поскольку различные движения часто контролируются отдельными, узкоспециализированными системами кодирования, и переходы между ними могут вызывать задержку, из-за которой робот спотыкается.
Для решения этой проблемы исследователи разработали специальную систему обучения. Это система обучения искусственного интеллекта (ИИ), которая сначала изучает множество примеров действий, использует трансформер для понимания закономерностей в этих действиях, а затем улучшается с помощью вознаграждений и штрафов.
В одном из тестов в помещении HOUND перепрыгнул через препятствие высотой 60 сантиметров, ненадолго достигнув скорости 15 км/ч. Он также спрыгнул с трехступенчатой лестницы. На неровной поверхности робот, как правило, выбирал рысь на низких скоростях, в то время как прыжки чаще встречались на высоких скоростях или при столкновении с большими ступенями, препятствиями или промежутками. Система искусственного интеллекта, способная выбирать любой из этих типов походки, демонстрировала более стабильную работу в различных смоделированных условиях, чем версия, ограниченная только рысью или прыжками.
Исследователи предполагают, что эта технология в конечном итоге может помочь роботам перемещаться по зонам бедствий или другим местам, недоступным для колесных машин. Однако текущая структура допускает только два варианта походки и в основном отвечает за движение вперед. Быстрые повороты, движение вбок и другие виды поведения, такие как ползание, остаются будущими задачами для исследовательской группы.
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