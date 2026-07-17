Новая военная технология: дрон вращается так быстро, что становится невидимым (видео)

На поле боя в будущем могут появиться невидимые дроны, если судить по тому, что удалось создать американским ученым.

Ученые из Северо-Западного университета, шта Иллинойс, США) создали новый дрон, который вращается так быстро, что исчезает на глазах. Он получил название Phantom Twist и вращается со скоростью 25 оборотов в секунду, что слишком быстро для человеческого глаза. Хотя он не полностью невидимый, дрон примерно в 10 раз менее заметен, чем обычный квадрокоптер, пишет Daily Mail.

По словам ученых, многие усилия по маскировке дронов направлены на то, чтобы сделать их похожими на окружающую среду. Но разработки решили создать дрон-невидимку, основываясь на том, как как человек воспринимает движение.

Ученые объясняют, что, когда объект вращается быстро, люди воспринимают его как размытое пятно, то есть объект теряет четкие черты и становится почти невидимым. Поскольку новый дрон, который помещается в руке и весит всего 30 грамм, почти полностью прозрачен, его немногочисленные непрозрачные компоненты визуально сливаются с окружающей средой во время движения. Таким образом новый дрон становится почти невидимым для глаза человека.

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Дрон Phantom Twist вращается со скоростью 25 оборотов в секунду и его движение похоже на движение лопастей вентилятора. Но в отличие от вентилятора, у которого есть неподвижные части, которые видны, новый дрон вращается весь, а потому становится почти невидимым.

оскольку новый дрон, который помещается в руке и весит всего 30 грамм, почти полностью прозрачен, его немногочисленные непрозрачные компоненты визуально сливаются с окружающей средой во время движения Фото: Daily Mail

Согласно предварительным испытаниям, новый дрон примерно в 10 раз менее заметен, чем стандартные квадрокоптеры.

Для того, чтобы создать этот дрон с одним двигателем и несущим винтом (у стандартных квадрокоптеров их четыре), ученые создали компьютерное моделирование 20 000 теоретически способных летать конструкций. Затем искусственный интеллект подкорректировал расположение каждого компонента в каждой конструкции, чтобы минимизировать видимость дрона. Затем ИИ оценил какая возможность того, что человеческий глаз увидит этот дрон при быстром движении. В итоге получился самый лучший вариант, который требовался для создания реального дрона.

Хотя Phantom Twist почти невидим, у него есть недостатки. В частности, видны его провода и опорные стержни, а также он издает громкий шум. Ученые надеются, что смогут улучшить конструкцию и сделать дрон более невидимым и бесшумным. Авторы новой технологии считают, что этот дрон можно использовать для исследования дикой природы.

По словам Питера Ли из Университета Портсмута, не принимавшего участия в исследовании, такие невидимые дроны могут иметь большое значение для современной войны. Их можно использовать для незаметного нанесения ударов по противнику. И все же, как говорит Ли, такой дрон не обладает такой же маневренностью, как квадрокоптеры и может стать во время движения более заметным и нестабильным.

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