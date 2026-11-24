Місія ESCAPADE допоможе з’ясувати, чому Червона планета втрачає свою атмосферу.

Два однакові космічні апарати місії NASA ESCAPADE під назвами Blue та Gold вирушили в космос на борту ракети-носія New Glenn у листопаді 2025 року. Замість того, щоб одразу прямувати до Марса для вивчення його атмосфери, апарати спочатку вийшли на проміжну орбіту далеко від Землі. На початку листопада 2026 року вони здійснили гравітаційний маневр навколо нашої планети й вирушили до Марса, куди прибудуть приблизно через 10 місяців. Згідно з повідомленням NASA, один із космічних апаратів зробив прощальні фотографії Землі у видимому та інфрачервоному діапазонах світла.

На фотографіях видно Західну півкулю Землі з відстані близько 62 000 кілометрів, а на передньому плані видно частину сонячної панелі одного з двох апаратів.

На фотографії видно Західну півкулю Землі з відстані близько 62 000 кілометрів Фото: NASA

За даними NASA, апарат Blue здійснив гравітаційний маневр навколо Землі 7 листопада, а Gold — 9 листопада, коли й зробив знімки Землі. В обох випадках апарати використовували гравітацію Землі, щоб отримати додаткове прискорення та скоригувати траєкторію руху на шляху до Марса. Такий гравітаційний маневр дозволяє космічному апарату набрати швидкість або змінити напрямок руху, не витрачаючи при цьому великих запасів палива.

NASA також оприлюднило інфрачервоні знімки Землі Фото: NASA

Окрім фотографії у видимому світлі, NASA також оприлюднило три інфрачервоні знімки Землі. Інфрачервоні камери фіксують теплове випромінювання, а не видиме світло, що дозволяє виявити температурні відмінності хмар, поверхні суші та океану. Зйомка Землі дає змогу вченим переконатися, що камери та наукові прилади космічного апарата працюють належним чином.

Інфрачервоні камери фіксують теплове випромінювання, а не видиме світло, що дозволяє виявити температурні відмінності хмар, поверхні суші та океану Фото: NASA

NASA також оприлюднила фотографії самих космічних апаратів, зроблені супутником Worldview Legion компанії Vantor з відстані близько 4800 км.

NASA також оприлюднило інфрачервоні знімки Землі Фото: NASA

Зараз апарати місії ESCAPADE прямують до Марса. Приблизно через 10 місяців вони вийдуть на орбіту навколо Червоної планети. Мета місії — дослідити, як сонячний вітер (потік частинок, що летять від Сонця зі швидкістю приблизно 1,5 мільйона км/год) взаємодіє з марсіанським середовищем і призводить до втрати атмосфери Червоної планети. Саме цей процес перетворив Марс, де колись могли існувати озера та річки, на холодну й суху планету.

NASA також оприлюднила фотографії самих космічних апаратів, зроблені супутником Worldview Legion компанії Vantor з відстані близько 4800 км Фото: NASA

Атмосфера Марса зараз має приблизно 1 % щільності атмосфери Землі. Але в минулому на поверхні Червоної планети були водойми, а для цього атмосфера Марса мала бути щільнішою.

NASA також оприлюднила фотографії самих космічних апаратів, зроблені супутником Worldview Legion компанії Vantor з відстані близько 4800 км Фото: NASA

Вважається, що значна частина атмосфери Марса розсіялася в космос протягом мільярдів років під впливом сонячного вітру, який виносить атмосферні гази. Марс не має глобального магнітного поля, а тому його атмосфера позбавлена захисту.

Дослідження процесу втрати атмосфери Марсом важливе не лише для розуміння історії Червоної планети. Дослідження в рамках місії ESCAPADE допоможуть зрозуміти, як планети утримують або втрачають свої атмосфери, що є ключовим фактором для визначення того, які світи можуть бути придатними для життя.

Інші новини науки