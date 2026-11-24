Незвичайні знахідки марсоходів "Curiosity" та "Perseverance" можуть допомогти зрозуміти водне минуле Марса та знайти сліди позаземного життя.

Марсоходи NASA Curiosity та Perseverance виявили в різних регіонах Марса дуже дивні об’єкти, що нагадують картопляні чіпси, а також "примарні" камені на поверхні Червоної планети. Ці знахідки мають велику цінність для вчених. Вони містять інформацію про далеке минуле Марса, коли на поверхні планети були водойми, а також можуть допомогти визначити місця, де могли існувати умови, придатні для життя позаземних мікроорганізмів, пише Space.

Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейл незвичайні кристалічні структури на схилах гори Еоліда. Деякі з цих об’єктів настільки тонкі й плоскі, що вчені назвали їх картопляними чіпсами. Марсохід провів аналіз хімічного складу цих об’єктів і передав дані на Землю.

Деякі з цих об"єктів настільки тонкі й плоскі, що вчені назвали їх "картопляними чіпсами" Фото: NASA

Також марсохід Curiosity виявив ще одну геологічну особливість: візерунки у формі багатокутників. Подібні структури марсохід уже зустрічав раніше під час підйому схилами гори Еоліда, гірські породи якої містять інформацію про зміни клімату на Марсі протягом мільярдів років. Також ці гірські породи можуть багато розповісти про період, коли на планеті існували стародавні водойми. Такі багатокутники могли з’явитися як у результаті коливань температури, так і в результаті випаровування стародавніх водойм.

Марсохід Curiosity виявив ще одну геологічну особливість: візерунки у формі багатокутників Фото: NASA

Марсохід Perseverance виявив за межами кратера Езеро незвичайні бліді камені; вчені порівняли їх із привидами, які різко виділяються на тлі темнішого марсіанського ландшафту.

Марсохід Perseverance виявив за межами кратера Езеро незвичайні бліді камені; вчені порівняли їх із привидами, які різко виділяються на тлі темнішого марсіанського ландшафту Фото: NASA

Дані, отримані апаратом Perseverance, показали, що ці камені містять багато гідратованого кремнезему (діоксиду кремнію) і не є типовими магматичними породами. На Землі гідратований діоксид кремнію може утворюватися в умовах гідротермальної активності або за участю ґрунтових вод. Також подібні камені здатні зберігати мікроскопічні скам’янілості, а отже, у них можна шукати сліди потенційного життя на Марсі, яке могло існувати там у далекому минулому.

Марсохід Perseverance проводить детальне дослідження цих каменів. Нові дані допоможуть вченим зрозуміти, як утворилися ці гірські породи та чи містять вони ознаки активності потенційних мікроорганізмів.

Обидва марсоходи NASA допомагають вченим зрозуміти унікальні характеристики Марса та відтворити його складну геологічну та кліматичну історію. Можливо, ці апарати знайдуть сліди потенційного позаземного життя на Марсі.

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