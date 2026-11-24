Необычные находки марсоходов Curiosity и Perseverance могут помочь понять водное прошлое Марса и найти следы внеземной жизни.

Марсоходы NASA Curiosity и Perseverance обнаружили в разных регионах Марса очень странные объекты, напоминающие картофельные чипсы, а также "призрачные" камни на поверхности Красної планеты. Эти находки представляют большую ценность для ученых. Они содержат информацию о давнем прошлом Марса, когда планета имела водоемы на поверхности, а также могут помочь определить места, где могли существовать условия, пригодные для жизни внеземных микроорганизмов, пишет Space.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл необычные кристаллические структуры на склонах горы Эолида. Некоторые из этих объектов настолько тонкие и плоские, что ученые назвали их "картофельными чипсами". Марсоход провел анализ химического состава этих объектов и передал данные на Землю.

Некоторые из этих объектов настолько тонкие и плоские, что ученые назвали их "картофельными чипсами" Фото: NASA

Также марсоход Curiosity обнаружил еще одну геологическую особенность: узоры в форме многоугольников. Подобные структуры марсоход уже встречал ранее во время подъема по склонам горы Эолида, горные породы которой содержат информацию об изменениях климата на Марсе в течение миллиардов лет. Также эти горные породы могут много рассказать о периоде, когда на планете находились древние водоемы. Такие многоугольники могли появиться как в результате колебаний температуры, так и в результате испарения древних водоемов.

Марсоход Curiosity обнаружил еще одну геологическую особенность: узоры в форме многоугольников Фото: NASA

Марсоход Perseverance обнаружил за пределами кратера Езеро необычные бледные камни, ученые сравнили их с призраками, которые резко выделяются на фоне более темного марсианского ландшафта.

Марсоход Perseverance обнаружил за пределами кратера Езеро необычные бледные камни, ученые сравнили их с призраками, которые резко выделяются на фоне более темного марсианского ландшафта Фото: NASA

Данные, полученные Perseverance, показали, что эти камни содержат много гидратированного кремнезема (диоксид кремния) и не являются типичными магматическими породами. На Земле гидратированный диоксид кремния может образовываться в условиях гидротермальной активности или при участии грунтовых вод. Также подобные камни способны сохранять микроскопические окаменелости, а значит в них можно искать следы потенциальной жизни на Марсе, которая могла существовать там в далеком прошлом.

Марсоход Perseverance проводит детальное исследование этих камней. Новые данные помогут ученым понять, как сформировались эти горные породы и содержат ли они признаки активности потенциальных микроорганизмов.

Оба марсохода NASA помогают ученым понять уникальные характеристики Марса и восстановить его сложную геологическую и климатическую историю. Возможно, эти аппараты найдут следы потенциальной внеземной жизни на Марсе.

Другие новости науки