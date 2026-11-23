Астрономы обнаружили в древней галактике центральную черную дыру, которая росла быстрее, чем сама галактика. И это очень странно.

Считается, что в современной Вселенной центральные черные дыры растут примерно с одинаковой скоростью вместе со своими родными галактиками. Обнаружение слишком массивных черных дыр в ранней Вселенной, у которых кажется не было времени набрать такую массу, пока что астрономы не могут объяснить. Теперь же астрономы обнаружили еще одну странность: черная дыра в древней галактике набирала массу значительно быстрее, чем ее родная галактика. И такой рост выходит за рамки возможного, согласно теоретическим моделям. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Астрономы изучили очень далекую галактику MARTA 3887 с помощью космического телескопа Уэбб и увидели ее такой, какой она 12 миллиардов лет назад, то есть примерно через 1,8 миллиарда лет после рождения Вселенной. Все данные указывают на то, что это молодая галактика, в которой активно формируются звезды.

Также полученные данные позволили определить, что в центре это галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая по массе почти сопоставима с массой черной дырой в центре Млечного Пути, что уже выглядит необычно для такого раннего периода истории Вселенной.

Прошлые исследования показали, что в отличие от современных центральных черных дыр в галактиках, подобные объекты в ранней Вселенной могут слишком большую массу по сравнению с массой родной галактики. Это значит, что в ранней Вселенной центральные черные дыры могли расти быстрее, чем масса их галактик.

Галактика MARTA 3887 Фото: phys.org

Теперь ученые обнаружили такую черную дыру. Ее масса примерно в 3,3 миллиона раз превышает массу Солнца. При этом масса звезд в галактике MARTA 3887 составляет примерно 145 миллионов масс Солнца. То есть масса черной дыры достигает примерно 2,3% от массы всех звезд галактики. Это примерно в 100 раз выше значений, характерных для современных галактик. Получается, черная дыра, действительно, набирала массу быстрее, чем молодая галактика, где ежегодно рождаются звезды общей массой от пяти до девяти масс Солнца.

Как именно такое могло произойти? Моделирование показало, что черная дыра росла только за счет поглощения окружающей материи, а не за счет слияния с другими черными дырами.

Если рост черной дыры начался на примерно через 100 миллионов лет после Большого взрыва, то скорость роста в зависимости от изначальной массы черной дыры превышает максимально возможное значение в теоретических моделях в диапазоне от 30% до 570%. Пока это сложно объяснить.

С другой стороны, астрономы подчеркивают, что это лишь возможная черная дыра, ведь этот объект может быть чем-то иным. Учитывая то, что излучение химических элементов и звезд древней галактики прошло расстояние 12 миллиардов световых лет, астрономы могут ошибаться относительно природы обнаруженного странного объекта.

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