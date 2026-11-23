Физики нашли необычное решение уравнений Эйнштейна в пятимерном пространстве-времени.

Черная дыра — это сферическая область пространства, из которой не может вырваться ничто, даже свет. Общая теория относительности Эйнштейна допускает существование гораздо более странных конфигураций пространства-времени. Например, может существовать черная дыра в пятимерном пространстве-времени, которая называется Черный Сатурн. Этот объект состоит из двух черных дыр, и физики впервые представили решение уравнений Эйнштейна для Черного Сатурна, где обе черные дыры вращаются в двух разных плоскостях. Это открывает новые возможности для изучения необычного поведения гравитации в пространстве-времени, где измерений больше. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Пространство-время, в котором мы живем, имеет четыре измерения: три пространственных и одно измерение времени. Если добавить еще одно пространственное измерение, то общая теория относительности Эйнштейна остается прежней, но в таком случае она допускает существование геометрических конфигураций, которые невозможны в четырехмерном пространстве-времени.

В пятимерном пространстве-времени уравнения Эйнштейна допускают существование Черного Сатурна. Это черная дыра в форме бублика, внутри которого находится еще одна черная дыра в виде сферы. У каждой черной дыры есть свой горизонт событий. Это граница, за пределами которой для того, чтобы покинуть черную дыру, потребовалось бы двигаться быстрее скорости света, но это что невозможно.

Общая теория относительности Эйнштейна допускает существование гораздо более странных конфигураций пространства-времени. Например, может существовать черная дыра в пятимерном пространстве-времени, которая называется Черный Сатурн Фото: ScienceAlert

Вращение кольца позволяет ему сохранять свою необычную форму, иначе оно бы сжалось под действием гравитации. В то же время сферическая черная дыра больше напоминает те объекты, которые нам хорошо известны. Но эти две черные дыры не являются полностью независимыми. Они существуют в одном и том же пространстве-времени, и их гравитационное влияние распространяется за пределы их горизонтов событий.

В своем новом решении уравнений Эйнштейна физики впервые математически описали Черный Сатурн, где обе черные дыры могут вращаться в двух независимых плоскостях, если допустить существование пятого пространственного измерения.

Решение физиков показывает, что обе черные дыры в Черном Сатурне могут одновременно достичь экстремального состояния, при этом каждая из них сохраняет свой собственный горизонт событий в пятимерном пространстве-времени.

Пока нет никаких доказательств того, что Черные Сатурны существуют или что во Вселенной есть дополнительное пространственное измерение. Но подобные решения уравнений Эйнштейна открывают возможность изучать поведение гравитации в условиях, которые кардинально отличаются от нашей реальности.

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