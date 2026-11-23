NASA преобразовало данные космических телескопов в звук, чтобы мы могли послушать “музыку”, которую создают новорожденные звезды.

С помощью рентгеновского космического телескопа Чандра и инфракрасного космического телескопа Уэбб NASA собрало данные о новорожденных звездах Млечном Пути и в галактике М82. Ученые преобразовали астрономические данные в звуки. Каждый звуковой слой соответствует определенным длинам волн света. В результате можно услышать, как красивые мелодии, так и достаточно жуткие гудящие низкочастотные звуки, пишет EarthSky.

Хотя многие звезды во Вселенной существуют уже миллиарды лет, процесс появления новых звезд из газовых облаков продолжается. Есть регионы в космосе, где сложились наиболее удачные условия для образования тысяч новых звезд. Именно такие новорожденные звезды в четырех регионах космоса предлагает послушать NASA.

Облако Ро Змееносца

Одна одна из самых необычных музыкальных композиций в этом списке создана на основе данных, полученных при наблюдении за молекулярным облаком Ро Змееносца в Млечном Пути. Это облако наполнено большим количеством газа и звезд разного возраста и размера. Но самыми активными там являются новорожденные звезды, которые выпускают мощное излучение.

Туманность Ориона

Эта область масштабного образования новых звезд находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли и является одной из ближайших к нам областей активного звездообразования. Ученые обнаружили там более 1000 новорожденных звезд. В звуковой интерпретации эти звезды представлены в виде мерцающих звуков, а рассеянное рентгеновское излучение звучит как чистые высокие звуки. Пыль и газ, из которых формируются новые звезды, представлены более низкими музыкальными тонами.

Туманность Киля

Туманность Киля — это огромное облако газа и пыли, которое на нашем небе занимает область в три раза больше полной Луны. Внутри туманности находятся несколько знаменитых объектов, в том числе звезда Эта Киля. Это также область активного образования новых звезд.

Отдельные молодые звезды в звуковой интерпретации превращаются в короткие ноты струнных инструментов. Рентгеновское свечение передается более протяженными струнными звуками.

Галактика M82

Эта галактика расположена примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. В галактике М82 звезды рождаются примерно в 100 раз интенсивнее, чем в Млечном Пути. Ученые считают, что активное звездообразование связано с тем, что М82 в прошлом могла столкнуться с другой галактикой.

Рентгеновские данные соответствуют самому высокому частотному диапазону. Инфракрасные данные звучат как низкий гул, в то время как оптические данные преобразуются в целый спектр музыкальных тонов.

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