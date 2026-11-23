NASA перетворило дані космічних телескопів на звук, щоб ми могли послухати "музику", яку створюють новонароджені зірки.

За допомогою рентгенівського космічного телескопа "Чандра" та інфрачервоного космічного телескопа "Вебб" NASA зібрало дані про новонароджені зірки у Чумацькому Шляху та в галактиці М82. Вчені перетворили астрономічні дані на звуки. Кожен звуковий шар відповідає певним довжинам хвиль світла. У результаті можна почути як красиві мелодії, так і досить моторошні гучні низькочастотні звуки, пише EarthSky.

Хоча багато зірок у Всесвіті існують уже мільярди років, процес утворення нових зірок із газових хмар триває. Є регіони в космосі, де склалися найсприятливіші умови для утворення тисяч нових зірок. Саме такі новонароджені зірки в чотирьох регіонах космосу пропонує послухати NASA.

Хмара Ро Змієносця

Одна з найнезвичайніших музичних композицій у цьому списку створена на основі даних, отриманих під час спостереження за молекулярною хмарою Ро Змієносця у Чумацькому Шляху. Ця хмара наповнена великою кількістю газу та зірок різного віку й розміру. Але найактивнішими там є новонароджені зірки, які випромінюють потужне випромінювання.

Туманність Оріона

Ця зона масштабного утворення нових зірок розташована на відстані 1300 світлових років від Землі і є однією з найближчих до нас зон активного зореутворення. Вчені виявили там понад 1000 новонароджених зірок. У звуковій інтерпретації ці зірки представлені у вигляді мерехтливих звуків, а розсіяне рентгенівське випромінювання звучить як чисті високі звуки. Пил і газ, з яких формуються нові зірки, представлені нижчими музичними тонами.

Туманність Кіля

Туманність Кіля — це величезна хмара газу та пилу, яка на нашому небі займає площу, що втричі перевищує розмір повного Місяця. Усередині туманності розташовано кілька відомих об’єктів, зокрема зірка Ета Кіля. Це також зона активного утворення нових зірок.

Окремі молоді зірки у звуковій інтерпретації перетворюються на короткі ноти струнних інструментів. Рентгенівське світіння передається більш тривалими струнними звуками.

Галактика M82

Ця галактика розташована приблизно за 12 мільйонів світлових років від Землі. У галактиці М82 зірки народжуються приблизно в 100 разів інтенсивніше, ніж у Чумацькому Шляху. Вчені вважають, що активне зореутворення пов’язане з тим, що М82 у минулому могла зіткнутися з іншою галактикою.

Рентгенівські дані відповідають найвищому частотному діапазону. Інфрачервоні дані звучать як низький гул, тоді як оптичні дані перетворюються на цілий спектр музичних тонів.

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