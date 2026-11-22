До того, як астроном Оле Ремер зробив своє фундаментальне відкриття, вчені вважали, що світло поширюється миттєво, тобто з нескінченною швидкістю.

350 років тому, 21 листопада 1676 року, данський астроном, фізик і математик Оле Ремер визначив швидкість світла. Він уперше довів, що світло має кінцеву швидкість, хоча до цього в науковому співтоваристві вважалося, що світло рухається з нескінченною швидкістю. Це відкриття сталося випадково, коли Ремер спостерігав за супутником Юпітера під назвою Іо, пише Фокус.

Ремер намагався визначити точну тривалість обертання Іо навколо Юпітера, сподіваючись використати цей супутник як своєрідний космічний годинник. Астроном спостерігав, як Іо ховається за Юпітером, а потім знову з’являється з іншого боку. Астроном повторював ці спостереження кожні 42 години протягом кількох років.

Оле Ремер Фото: Wikipedia

На подив вченого, моменти настання затемнень, коли Іо потрапляв у тінь Юпітера, не були строго періодичними. Коли Земля перебувала найближче до Юпітера, затемнення відбувалися на 11 хвилин раніше, ніж очікувалося. І навпаки, коли планети опинялися на максимальній відстані одна від одної, затемнення відбувалися з 11-хвилинним запізненням.

Ремер виявив закономірність і на її основі точно передбачив час затемнення Місяця, яке мало відбутися 9 листопада 1676 року. А 21 листопада він представив свої висновки Королівській академії наук, пояснивши, що спостережуване явище можна пояснити лише тим, що світло рухається з кінцевою швидкістю. Оле Ремер припустив, що швидкість світла становить приблизно 220 000 км/с.

Іо — супутник Юпітера Фото: NASA

Розуміння того, що швидкість світла є постійною величиною, дозволило астрономам оцінювати масштаби Всесвіту, і це відкриття відіграло найважливішу роль у становленні сучасної фізики.

Ніщо у Всесвіті не рухається швидше за світло. Наразі відомо, що швидкість світла у вакуумі становить 299 792 458 км/с. Хоча у популярній літературі використовується більш зрозуміле значення — 300 000 км/с. Частинки світла — фотони — не мають маси. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, будь-який об’єкт, що має масу, не може рухатися зі швидкістю світла, адже для цього знадобиться нескінченна енергія.

Швидкість світла — це швидкість, з якою світло може подолати певну відстань за одну секунду Фото: ScienceAlert

Швидкість світла — це швидкість, з якою світло може подолати певну відстань за одну секунду. Наприклад, якби ви хотіли облетіти Землю по екватору на літаку зі швидкістю світла, то за одну секунду ви могли б зробити це 7,5 разів. Довжина екватора становить трохи більше 40 000 км.

Середня відстань від Землі до Марса становить 225 мільйонів км, а це означає, що на космічному кораблі, який летить зі швидкістю світла, можна долетіти до Червоної планети за 12,5 хвилин. Але, як уже зазначалося вище, згідно із законами фізики, жоден космічний корабель не може рухатися зі швидкістю світла.

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