Фізики передали повідомлення, яке неможливо заблокувати, крізь цегляну стіну.

Фізики з університету Квінсленду (Австралія) продемонстрували новий тип передачі інформації, використовуючи для цього гравітацію, старий ліфт і туалет. Цей новий тип зв'язку може знайти застосування у майбутньому. Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances, пише Gizmodo.

Сучасний бездротовий зв'язок спирається на електромагнітні хвилі, які легко заблокувати або перекрити фізичними перешкодами. Гравітаційні поля неможливо заблокувати за допомогою будь-якого відомого матеріалу. До того ж їх можна виміряти і для цього існує прилад під назвою гравіметр. Вчені з'ясували, що можна передати повідомлення, закодоване у гравітаційних змінах, крізь товсту цегляну стіну, непроникну для електромагнітних сигналів. Це новий спосіб обміну інформацією, який може змінити системи зв'язку у майбутньому.

Фізики використовували гравітацію для передачі повідомлення крізь цегляну стіну товщиною 70 см. Для цього вони переміщали ліфт 1950-х років вагою 1,9 тонни між двома поверхами, фіксуючи зміни гравітаційного поля, викликані його рухом.

Гравіметр, встановлений на підлозі в туалеті, що межує із шахтою ліфта, фіксував положення противаги ліфта під час його переміщення між поверхами. Ці положення відповідали значенням 0 та 1 у двійковому коді, що дозволило вченим передати повідомлення.

Гравіметр на підлозі туалету, який використовувався в експерименті Фото: Антарктида

Фізики передали слово "гравітація", представлене в двійковому коді як 1000111 1110010 1100001 1110110 1101001 1110100 1111001. При швидкості передачі один біт (або одна цифра) за хвилину на відправку повідомлення пішло близько години.

За словами вчених, швидкість передачі даних за допомогою гравітації залежить від величини маси, швидкості її переміщення та чутливості детектора.

Хоча гравітаційний зв'язок поки що далекий від практичного застосування через низьку швидкість передачі даних, його перевага полягає в тому, що повідомлення, передані таким чином, не можна заблокувати, кажуть фізики.

Згідно з оптимістичними прогнозами, можна досягти швидкості передачі 15 біт за хвилину на відстані до 500 метрів за допомогою гравітації. Але для цього потрібно використовувати чутливіші квантові датчики гравітації. У майбутньому подібні датчики можуть знайти застосування там, де радіохвилі, світло та інші традиційні сигнали не здатні пройти крізь перешкоди.

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