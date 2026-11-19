Фізика припускає, що Всесвіт має бути заповнений випадковими "мозками", які плавають у просторі. Цілком можливо, що один із них — це ви.

"Больцманівський мозок" — це гіпотетичний об’єкт, що виникає внаслідок флуктуацій у будь-якій системі та здатний усвідомлювати своє існування. Деякі фізики припускають можливість виникнення таких об’єктів. Цілком можливо, що ви самі — один із таких "мозків", пише Science Focus.

Сучасне розуміння вченими Всесвіту свідчить, що його існування, як і наше власне, ґрунтується на певному наборі фізичних законів. Наприклад, фундаментальні константи природи, такі як заряд електрона чи сила гравітаційної взаємодії, є незмінними.

Їх можна змінити, але ніхто не знає, чому ці константи мають саме такі значення. При цьому вони нібито налаштовані таким чином, щоб уможливити існування галактик, зірок, планет і навіть життя. Якби хоча б один із цих параметрів був іншим, то нас би не існувало, і Всесвіту, можливо, теж.

Чи є ми закономірним, або навіть неминучим, результатом випадкового набору чисел? Або ж ми та весь Всесвіт — це лише випадковий збіг? Наскільки взагалі ймовірне існування такого Всесвіту? Точне налаштування фундаментальних констант свідчить про те, що ймовірність цього вкрай мала.

Цю проблему можна вирішити, якщо припустити існування інших Всесвітів. Якщо їх нескінченно багато і в кожному з них діють свої фізичні закони, то немає нічого дивного в тому, що один із Всесвітів виявився придатним для існування життя.

Сучасне розуміння вченими Всесвіту свідчить, що його існування, як і наше власне, ґрунтується на певному наборі фізичних законів Фото: Live Science

Можна також уявити собі єдиний, але нескінченний Всесвіт, у якому значення фундаментальних постійних можуть змінюватися. У такому разі ми — це лише закономірне локальне явище.

Фізики не мають жодних доказів того, що ми живемо у нескінченному Всесвіті або що існують інші Всесвіти. Тому неможливо з упевненістю сказати, наскільки ймовірним є існування нашого Всесвіту.

Всесвіт влаштований таким чином, що в ньому можливі випадкові термодинамічні або квантові флуктуації. Якщо Всесвіт існує достатньо довго, то існує ймовірність того, що в ньому може спонтанно виникнути свідомий "мозок".

"Больцманівський мозок" може навіть мати хибні спогади та сприймати Всесвіт точно так само, як і ми. Це розумний спостерігач, і він такий самий, як і ми самі. Більше того, цілком можливо, що ми самі — один із таких "мозків".

Але в будь-якому досить старому Всесвіті кількість таких "мозків", згідно з цією дивною теорією, має переважно перевищувати кількість звичайних спостерігачів. Єдиний спосіб уникнути цього — зробити так, щоб Всесвіт не існував вічно.

На жаль, фізики поки що не дійшли єдиної думки щодо того, чи чекає на Всесвіт неминучий кінець, тому проблема "мозків Больцмана" залишається актуальною. По суті, наука стверджує: наше існування є досить імовірним, але аж ніяк не гарантованим.

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