Физика предполагает, что Вселенная должна быть заполнена случайными, плавающими в пространстве “мозгами”. Вполне возможно, что один из них — это вы.

"Больцмановский мозг" — это гипотетический объект, возникающий в результате флуктуаций в какой-либо системе и способный осознавать свое существование. Возможность возникновения таких объектов предполагают некоторые физики. Вполне возможно, что вы сами — один из таких "мозгов", пишет Science Focus.

Нынешнее понимание учеными Вселенной показывает, что ее существование, как и наше собственное, опирается на определенный набор правил физики. Например, фундаментальные постоянные природы, такие как заряд электрона или сила гравитационного взаимодействия, являйся неизменными.

Их можно изменить, но никто не знает почему эти постоянные принимают такие значения. При этом они словно настроены таким образом, чтобы сделать возможным существование галактик, звезд, планет и даже жизни. Если бы хотя бы один из этих параметров был другим, то нас бы не существовало и Вселенной, возможно, тоже.

Являемся ли мы закономерным, или даже неизбежным, результатом случайного набора чисел? Или же мы и вся Вселенная являемся всего лишь случайным совпадением? Насколько вообще вероятно существование такой Вселенной? Хорошая настройка фундаментальных постоянных говорит о том, что вероятность этого крайне мала.

Эту проблему можно решить, если допустить существование других Вселенных. Если их бесконечно много и в каждой из них действуют свои правила физики, то нет ничего удивительного в том, что одна из Вселенных оказалась пригодной для существования жизни.

Нынешнее понимание учеными Вселенной показывает, что ее существование, как и наше собственное, опирается на определенный набор правил физики Фото: Live Science

Можно также представить себе единую, но бесконечную Вселенную, в которой значения фундаментальных постоянных могут меняться. В таком случае мы — это лишь закономерное локальное явление.

У физиков нет никаких доказательств того, что мы живем в бесконечной Вселенной или что существуют другие Вселенные. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, насколько вероятно существование нашей Вселенной.

Вселенная настроена таким образом, что в ней возможны случайные термодинамические или квантовые флуктуации. Если Вселенная существует достаточно долго, то существует вероятность того, что в ней может спонтанно возникнуть сознательный "мозг".

"Больцмановский мозг" может даже обладать ложными воспоминаниями и воспринимать Вселенную точно так же, как мы. Это разумный наблюдатель и он такой же, как и мы сами. Более того, вполне возможно, что мы сами — один из таких "мозгов".

Но в любой достаточно старой Вселенной количество таких "мозгов", согласно этой странной теории, должно подавляющим образом превосходить количество обычных наблюдателей. Единственный способ избежать этого — сделать так, чтобы Вселенная не существовала вечно.

К сожалению, физики пока не пришли к единому мнению относительно того, ждет ли Вселенную неизбежный конец, поэтому проблема "Больцмановских мозгов" остается актуальной. По сути, наука утверждает: наше существование весьма вероятно, но вовсе не гарантировано.

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