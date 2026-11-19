Пылевые бури на Марсе охватывают всю планету. Их прогнозирование имеет критически важное значение для будущих человеческих поселений.

На Земле пылевые бури всегда носят региональный характер. Но на Марсе раз в три-четыре года возникают пылевые бури, которые охватывают всю планету. Они могут даже перекрыть доступ солнечного света к поверхности планеты и это большая проблема для марсоходов и будущих человеческих поселений на Марсе. Причины возникновения этих глобальных пылевых бурь долгое время оставались загадкой. Теперь же ученые ее разгадали. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, пишет Phys.

На Земле механизм возникновения пылевых бурь хорошо изучен. Пылевая буря не может возникнуть ни без песка, ни без пыли и решающее значение имеет их соотношение. К песку относят частицы диаметром от 2 до 0,06 мм, тогда как размер частиц пыли составляет менее 0,05 мм.

Когда начинается пылевая буря, под воздействием ветра песчинки перекатываются, подпрыгивают и при каждом приземлении они ударяются о поверхность. Этот удар высвобождает частицы пыли, которые подхватывает ветер и поднимает высоко в атмосферу. Песчинки обычно перемещаются лишь на несколько метров, в то время как пыль может преодолевать сотни и даже тысячи километров. Например, пыль из Сахары может достичь северной части Европы.

Пылевая буря на Марсе Фото: ESA

По словам ученых, механизм появления пылевых бурь на Марсе похож. Это показал эксперимент в специальной камере, где ученые воссоздали пылевую бурю на Красной планете. До сих пор ученые не могли объяснить, что именно провоцирует возникновение глобальных пылевых бурь.

Они измерили скорость ветра и соотношение песка и пыли, необходимые для возникновения глобальной пылевой бури на Марсе. Как показало исследование, все дело в балансе между пылью и песком на поверхности Марса. Если песка слишком много, его частицы оказываются слишком тяжелыми и не могут подняться высоко в атмосферу. Но без песка пылевая буря не способна поднять в воздух частицы пыли. Если песка меньше, то глобальная пылевая буря не имеет препятствий для возникновения.

Это открытие имеет критически важное значение для прогнозирования глобальных пылевых бурь, которые могут повлиять на работу марсоходов.

Они работают на солнечной энергии и могут выйти из строя, ведь пыль перекрывает доступ солнечного света к поверхности планеты. Ели получится точнее предсказывать приближение мощных пылевых бурь, то можно будет переместить марсоходы в безопасное место.

Также пылевые бури будут представлять большую для будущих поселений человечества на Марсе. Поэтому прогнозирование пылевых бурь поможет улучшить пребывание людей на Красной планете.

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