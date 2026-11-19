Пилові бурі на Марсі охоплюють усю планету. Їхнє прогнозування має критично важливе значення для майбутніх людських поселень.

На Землі пилові бурі завжди мають регіональний характер. Але на Марсі раз на три-чотири роки виникають пилові бурі, які охоплюють усю планету. Вони можуть навіть перекрити доступ сонячного світла до поверхні планети, і це велика проблема для марсоходів та майбутніх людських поселень на Марсі. Причини виникнення цих глобальних пилових бурь тривалий час залишалися загадкою. Тепер же вчені її розгадали. Результати дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Phys.

На Землі механізм виникнення пилових буревіїв добре вивчений. Пиловий буревій не може виникнути ані без піску, ані без пилу, і вирішальне значення має їхнє співвідношення. До піску відносять частинки діаметром від 2 до 0,06 мм, тоді як розмір частинок пилу становить менше 0,05 мм.

Коли починається пилова буря, під дією вітру піщинки перекочуються, підстрибують і при кожному приземленні вдаряються об поверхню. Цей удар вивільняє частинки пилу, які підхоплює вітер і піднімає високо в атмосферу. Піщинки зазвичай переміщуються лише на кілька метрів, тоді як пил може долати сотні й навіть тисячі кілометрів. Наприклад, пил із Сахари може досягти північної частини Європи.

Пилова буря на Марсі Фото: ESA

За словами вчених, механізм виникнення пилових бурь на Марсі є схожим. Це продемонстрував експеримент у спеціальній камері, де вчені відтворили пилову бурю на Червоній планеті. Досі вчені не могли пояснити, що саме спричиняє виникнення глобальних пилових буревіїв.

Вони виміряли швидкість вітру та співвідношення піску й пилу, необхідні для виникнення глобальної пилової бурі на Марсі. Як показало дослідження, вся справа в балансі між пилом і піском на поверхні Марса. Якщо піску занадто багато, його частинки виявляються надто важкими й не можуть піднятися високо в атмосферу. Але без піску пилова буря не здатна підняти в повітря частинки пилу. Якщо піску менше, то глобальна пилова буря не має перешкод для виникнення.

Це відкриття має надзвичайно важливе значення для прогнозування глобальних пилових буревіїв, які можуть вплинути на роботу марсоходів.

Вони працюють на сонячній енергії й можуть вийти з ладу, адже пил перекриває доступ сонячного світла до поверхні планети. Якщо вдасться точніше передбачати наближення потужних пилових буревіїв, то можна буде перемістити марсоходи в безпечне місце.

Крім того, пилові бурі становитимуть серйозну загрозу для майбутніх поселень людства на Марсі. Тому прогнозування пилових бур допоможе поліпшити умови перебування людей на Червоній планеті.

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