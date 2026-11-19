За словами вчених, генеалогічне дерево людини було розгалуженим чагарником, розвиток якого зумовлювався змінами клімату.

Еволюція людини не була прямолінійним процесом послідовної заміни одного виду іншим. Вона відбувалася набагато складніше: популяції розділялися, знову об’єднувалися та адаптувалися до мінливих умов навколишнього середовища. До такого висновку дійшли вчені після дослідження черепа дитини, яка жила 3 мільйони років тому. Результати дослідження опубліковано в журналі npj Palaeoecosystems, пише Gizmodo.

У 1924 році в Південній Африці вчені виявили череп трирічної дитини, який належав до виду Australopithecus africanus (австралопітек африканський). Ця знахідка довела, що людство зародилося в Африці. Нове дослідження черепа Таунгської дитини змусило вчених по-новому поглянути на історію походження людей.

Череп Таунгської дитини Фото: Антарктида

Australopithecus africanus — це вимерлий вид предків людини, який мешкав на території сучасної Південної Африки приблизно 3,3–2,1 мільйона років тому. Цей вид поєднував у собі риси людей і людиноподібних мавп. Можливо, це були прямі предки роду Homo, до якого належить Homo sapiens, тобто ми.

Наразі Таунгська дитина залишається єдиним безперечним представником виду Australopithecus africanus. Справа в тому, що після виявлення черепа вчені не виробили чітких критеріїв для класифікації наступних зразків предків людини. У результаті палеонтологи зараховували схожі скам’янілості до виду Australopithecus africanus лише на підставі зовнішньої подібності.

Таунгська дитина. Реконструкція зовнішності Фото: Wikipedia

По-перше, вчені визначили вік черепа Таунгської дитини — від 2,96 до 3,03 мільйона років. Далі вони проаналізували будову зубів, а також порівняли особливості розвитку мозку та зубів у процесі росту.

Дослідники виявили, що низка знахідок, які раніше відносили до виду Australopithecus africanus, насправді не відповідають траєкторії розвитку, характерній для Таунгської дитини.

Більше того, істотні відмінності у розвитку мозку вказують на те, що в один і той самий час або послідовно один за одним у одному місці мешкали представники кількох видів гомінідів. На думку вчених, причиною різних еволюційних ліній розвитку стали природні кліматичні зміни.

Мільйони років тому в Південній Африці неодноразово чергувалися вологі та посушливі періоди, що призводило до трансформації ландшафту, а також до розширення чи скорочення ареалів проживання. У міру того як ареали проживання гомінідів розширювалися та скорочувалися, ізольовані популяції розходилися, схрещувалися та адаптувалися до нових умов.

Нові дані свідчать, що еволюція людини не була прямолінійним процесом послідовної зміни одного виду іншим. Вчені вважають, що еволюційне дерево людини — це не прямий стовбур, а розгалужений чагарник, розвиток якого визначався кліматичними змінами. Це означає, що генеалогічне дерево людини було набагато складнішим, ніж вважалося раніше.

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