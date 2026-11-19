Дослідники виявили невідому популяцію Homo erectus, а також з’ясували, що тропічні ліси не стали причиною загибелі предків сучасної людини.

Homo erectus — це один із найвідоміших предків людини. Ці люди жили сотні тисяч років тому. Вчені дослідили велику колекцію скам’янілих решток стародавніх людей, знайдених у печерах на півдні Китаю. Аналіз виявлених скам’янілостей приніс два сюрпризи, що стосуються Homo erectus. По-перше, вони жили на території Азії набагато довше, ніж вважалося, а по-друге, причиною їхнього вимирання не стали тропічні ліси. Результати двох досліджень опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

Homo erectus був першим видом людей, який почав використовувати вогонь і покинув Африку. Цей вид існував майже два мільйони років. Зрештою, однак, цей вид вимер. Вчені досі не знають, чому це сталося. Згідно з однією з теорій, Homo erectus не зміг пристосуватися до появи тропічних лісів у місцях їхнього розселення в Євразії. Нові дані спростовують це припущення.

Череп Homo erectus Фото: ScienceAlert

Вид Homo erectus процвітав у посушливих степах і саванах, які були поширені також по всій Євразії та Південно-Східній Азії в ранньому плейстоцені (період історії, що тривав від 2,5 мільйона років тому до 11 тисяч років тому). Але коли природні умови змінилися, більш пристосованим до цих умов виявився наш вид Homo sapiens. Хоча Homo erectus виявився більш адаптивним видом, ніж передбачалося.

Дослідники вивчили близько 18 000 скам’янілих решток тварин, серед яких було виявлено зуби предків людини. Вчені встановили, що більша частина з них належить Homo erectus. Однак ця група належала до невідомої популяції цього виду.

Усі, крім одного зуба, належать Homo erectus Фото: ScienceAlert

Один із зубів не вдалося віднести до жодного з відомих видів гомінідів. Він не належав ані Homo erectus, ані неандертальцю, ані сучасній людині. Це означає, що в той час на півдні Китаю співіснувало більше ніж одна популяція стародавніх людей.

Несподіванкою для вчених став вік зубів Homo erectus. Вважалося, що цей вид зник на території Китаю 400 000 років тому, але вік зубів становить від 184 000 до 324 000 років. Це означає, що предки людини жили в Азії довше, ніж передбачалося.

Раніше вчені вважали, що в тропічних лісах процвітали лише Homo sapiens. Вчені проаналізували ізотопний склад і вміст мікроелементів у зубах Homo erectus. З’ясувалося, що вуглець у складі зубів походив переважно з рослинності тропічних лісів.

Це означає, що представники Homo erectus могли вижити в нових для себе умовах, і це навіть не заважало їм мігрувати. Це означає, що причини вимирання цих предків людини слід шукати в чомусь іншому.

Але тоді виникає питання: чому саме Homo sapiens виявився єдиним видом, який зумів вижити?

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