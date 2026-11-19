Поява більшої кількості радіаційних поясів становить велику небезпеку для космічних апаратів та астронавтів.

Радіаційні пояси Землі — це тороїдальні структури в магнітосфері нашої планети, де магнітне поле утримує високоенергетичні заряджені частинки: протони та електрони. Внутрішній радіаційний пояс складається переважно з протонів, а зовнішній — переважно з електронів. Обидва пояси розташовані за межами низької навколоземної орбіти. Високоенергетичні протони та електрони опиняються у полоні магнітного поля Землі після потужних сонячних бур. Але в результаті найпотужнішої магнітної бурі на Землі за останні 20 років навколо планети сформувалися 4 радіаційні пояси, і це не дуже хороша новина. Результати дослідження опубліковано в журналі npj Space Exploration, пише ScienceAlert.

Згідно з дослідженням, після найпотужнішої магнітної бурі на Землі за останні 20 років, що сталася 11 травня 2024 року, вперше було зафіксовано наявність чотирьох радіаційних поясів навколо нашої планети, три з яких були заповнені електронами.

Вчені оприлюднили результати дослідження цієї події, яке вони провели за допомогою космічного апарата PROBA-V, що перебуває на висоті 820 км над поверхнею нашої планети.

За словами вчених, поява одразу чотирьох радіаційних поясів, які існували кілька місяців, а потім знову залишилося лише два пояси, свідчить про те, що з’явилися нові механізми захоплення високоенергетичних частинок магнітним полем Землі.

Радіаційні пояси Землі — це тороїдальні структури в магнітосфері нашої планети, де магнітне поле утримує високоенергетичні заряджені частинки: протони та електрони. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Сильна сонячна буря спричинила потужний приплив електронів у навколоземний простір. Сонячні спалахи різної інтенсивності викликають збурення магнітного поля, під впливом яких електрони проникають на різну глибину в структуру, що оточує Землю і зазвичай складається з двох радіаційних поясів. Іноді електрони потрапляють безпосередньо в один із існуючих поясів, а іноді опиняються в просторі між ними.

Там електрони взаємодіють із різними типами електромагнітних хвиль, які можуть розсіювати частинки, і таким чином утворюється кілька радіаційних поясів. Але потім знову залишається два пояси, і так триває до наступної потужної геомагнітної бурі, зазначають вчені.

Згідно з дослідженням, електрони та протони в радіаційних поясах становлять небезпеку для космічних апаратів, а також для здоров’я астронавтів. Виявлення того, що кількість радіаційних поясів може збільшуватися, має велике значення в епоху, коли людство активно розширює свою присутність у космосі.

Вчені хочуть продовжити дослідження складної взаємодії сонячних і геомагнітних сил, щоб краще зрозуміти, які довгострокові наслідки це може мати для освоєння космосу людиною.

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