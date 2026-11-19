Появление большего количества радиационных поясов представляет собой большую опасность для космических аппаратов и астронавтов.

Радиационные пояса Земли — это тороидальные структуры в магнитосфере нашей планеты, где магнитное поле удерживает высокоэнергетические заряженные частицы: протоны и электроны. Внутренний радиационный пояс состоит в основном из протонов, а внешний – в основном ном из электронов. Оба пояса расположены за пределами низкой околоземной орбиты. Высокоэнергетические протоны и электроны оказываются захваченными магнитным полем Земли после мощных солнечных бурь. Но в результате самой мощной магнитной бури на Земле за 20 лет вокруг планеты сформировались 4 радиационных пояса и это не очень хорошая новость. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Space Exploration, пишет ScienceAlert.

Согласно исследованию, после самой мощной магнитной бури на Земле за 20 лет, возникшей 11 мая 2024 года, впервые было зафиксировано наличие четырех радиационных поясов вокруг нашей планеты, три из которых были заполнены электронами.

Ученые представили результаты исследования этого события, которое они провели с помощью космического аппарата PROBA-V, который находится на высоте 820 км над поверхностью нашей планеты.

По словам ученых, появление сразу четырех радиационных поясов, которые существовали несколько месяцев, а затем снова остались лишь два пояса, говорит о том, что появились новые механизмы захвата высокоэнергетических частиц магнитным полем Земли.

Радиационные пояса Земли — это тороидальные структуры в магнитосфере нашей планеты, где магнитное поле удерживает высокоэнергетические заряженные частицы: протоны и электроны. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Сильная солнечная буря привела к мощному притоку электронов в околоземное пространство. Солнечные вспышки разной интенсивности вызывают возмущения магнитного поля, под воздействием которых электроны проникают на разную глубину в окружающую Землю структуру, состоящую обычно из двух радиационных поясов. Иногда электроны попадают непосредственно в один из существующих поясов, а иногда оказываются в пространстве между ними.

Там электроны взаимодействуют с различными типами электромагнитных волн, которые могут рассеивать частицы, и таким образом возникают несколько радиационных поясов. Но затем остается снова два пояса и так продолжает до следующей мощной геомагнитной бури, говорят ученые.

Согласно исследованию, электроны и протоны в радиационных поясах представляют опасность для космических аппаратов, а также для здоровья астронавтов. Обнаружение того, что радиационных поясов может становиться больше, имеет большое значение в эпоху, когда человечество активно расширяет свое присутствие в космосе.

Ученые хотят продолжить изучение сложного взаимодействия солнечных и геомагнитных сил, чтобы лучше понять, какие это может иметь долгосрочные последствия для освоения космоса человеком.

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