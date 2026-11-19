Ученые были очень удивлены, когда стали свидетелями события, которое очень сложно увидеть с Земли.

Когда звезды умирают, они увеличиваются в размерах, иногда они становятся в сотни раз больше, чем были. При этом такие звезды поглощают все, что находится рядом. В двойных звездных системах это может привести к тому, что умирающая звезда сливается со своей звездой-компаньоном. До сих пор астрономы не видели такого события напрямую. Теперь ученые впервые в истории увидели, как одна звезда поглощает другую в соседней галактике Андромеды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

По словам авторов исследования, увидеть момент, когда одна звезда поглощает другую, очень сложно, но наконец-то это удалось.

Астрономы изучали звезду класса красный гигант под названием WNTR23bzdiq, которая находится в галактике Андромеды на расстоянии примерно 2,5 миллиона световых лет от нас. Эта звезда примерно в 350 раз больше Солнца и в примерно в 7 раз превышает его по массе.

Ученые заметили, что звезда начала становиться ярче. Анализ архивных данных показал, что яркость красного гиганта постепенно увеличивалась еще с 2018 года.

Астрономы предположили, что увеличение яркости связано с тем, что огромная звезда поглотила своего меньшего компаньона. При движении в сторону ядра красного звезда-компаньон должна была создавать выделять тепло и свет и это объясняет рост яркости.

Ученые впервые в истории увидели, как одна звезда поглощает другую в соседней галактике Андромеды Фото: NASA

Эту двойную систему астрономы назвали "Бао", ведь событие поглощения получило обозначение AT 2025abao. Таким образом красный гигант получил прозвище "Большой Бао", а меньшая звезда – "Маленький Бао".

Затем астрономы зафиксировали мощную вспышку света и выброс вещества, исходящие от красного гиганта. Ученые пришли к выводу, что излучение и извержение вещества связаны с тем, что звезда-компаньон, масса которой составляет около 70% массы Солнца, врезалась в ядро ​​красного гиганта.

По словам ученых, они были очень удивлены, когда стали свидетелями такого события. Теория о том, что звезды могут поглощать своих компаньонов, существует давно, но теперь ученые смогли впервые напрямую наблюдать этот процесс.

Авторы исследования считают, что две звезды слились в одну, но система скрыта плотным облаком пыли, поэтому рассмотреть, что именно осталось после слияния, пока невозможно.

Существует также вероятность, что обе звезды уцелели, но теперь вращаются по гораздо более тесной орбите вокруг общего центра масс.

Теперь, когда астрономы, обнаружили первое подобное слияние звезд, они хотят найти еще больше таких событий.

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