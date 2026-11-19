Вчені були дуже здивовані, коли стали свідками події, яку дуже важко побачити з Землі.

Коли зірки вмирають, вони збільшуються в розмірах, іноді стають у сотні разів більшими, ніж були. При цьому такі зірки поглинають усе, що знаходиться поруч. У подвійних зоряних системах це може призвести до того, що вмираюча зірка зливається зі своєю зіркою-компаньйоном. Досі астрономи не бачили такої події безпосередньо. Тепер вчені вперше в історії побачили, як одна зірка поглинає іншу в сусідній галактиці Андромеди. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

За словами авторів дослідження, побачити момент, коли одна зірка поглинає іншу, дуже складно, але нарешті це вдалося.

Астрономи досліджували зірку класу "червоний гігант" під назвою WNTR23bzdiq, яка розташована в галактиці Андромеди на відстані приблизно 2,5 мільйона світлових років від нас. Ця зірка приблизно в 350 разів більша за Сонце і приблизно в 7 разів перевищує його за масою.

Вчені помітили, що зірка почала ставати яскравішою. Аналіз архівних даних показав, що яскравість червоного гіганта поступово зростала ще з 2018 року.

Астрономи припустили, що збільшення яскравості пов’язане з тим, що величезна зірка поглинула свого меншого супутника. Рухаючись у бік ядра червоної зірки, супутник мав виділяти тепло та світло, і це пояснює зростання яскравості.

Вчені вперше в історії побачили, як одна зірка поглинає іншу в сусідній галактиці Андромеди Фото: NASA

Цю подвійну систему астрономи назвали "Бао", адже подія поглинання отримала позначення AT 2025abao. Таким чином, червоний гігант отримав прізвисько "Великий Бао", а менша зірка — "Маленький Бао".

Потім астрономи зафіксували потужний спалах світла та викид речовини, що походили від червоного гіганта. Вчені дійшли висновку, що випромінювання та викид речовини пов’язані з тим, що зірка-компаньйон, маса якої становить близько 70 % маси Сонця, врізалася в ядро червоного гіганта.

За словами вчених, вони були дуже здивовані, коли стали свідками такої події. Теорія про те, що зірки можуть поглинати своїх супутників, існує вже давно, але тепер вчені вперше змогли безпосередньо спостерігати цей процес.

Автори дослідження вважають, що дві зірки злилися в одну, але система прихована щільним хмарою пилу, тому поки що неможливо розгледіти, що саме залишилося після злиття.

Існує також ймовірність, що обидві зірки вціліли, але тепер обертаються на значно тіснішій орбіті навколо спільного центру мас.

Тепер, коли астрономи виявили перше подібне злиття зірок, вони хочуть знайти ще більше таких подій.

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