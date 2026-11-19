Исследователи обнаружили неизвестную популяцию Homo erectus, а также выяснили, что тропические леса не стали причиной гибели предков современного человека.

Homo erectus — это один из наиболее известных предков человека. Эти люди жили сотни тысяч лет назад. Ученые изучили обширную коллекцию окаменелых останков древних людей, найденных в пещерах на юге Китая. Анализ обнаруженных окаменелостей преподнес два сюрприза, которые касаются Homo erectus. Во-первых, они жили намного дольше на территории Азии, чем считалось, а во-вторых причиной их вымирания не стали тропические леса. Результаты двух исследований опубликованы в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Hpmo erectus был первым видом людей, который начал использовать огонь и покинул Африку. Этот вид просуществовал почти два миллиона лет. В конечном итоге, однако, этот вид вымер. Ученые до сих пор не знают, почему это произошло. Согласно одной из теорий, Homo erectus не смогли приспособиться к появлению тропических лесов в местах их расселения в Евразии. Новые данные опровергают это предположение.

Череп Homo erectus Фото: ScienceAlert

Вид Homo erectus процветал в засушливых степях и саваннах, которые были распространены также по всей Евразии и Юго-Восточной Азии в раннем плейстоцене (период истории, который длился, начиная от 2,5 миллиона лет назад до 11 тысяч лет назад). Но когда природные условия изменились, то более приспособленным к этим условиям оказался наш вид Homo sapiens. Хотя и Homo erectus оказался более адаптивным видом, чем предполагалось.

Исследователи изучили около 18 000 окаменелых останков животных, среди которых были обнаружены зубы предков человека. Ученые установили, что большая часть из них принадлежит Homo erectus. Но данная группа относилась к неизвестной популяции данного вида.

Все кроме одного зуба принадлежат Homo erectus Фото: ScienceAlert

Один из зубов не удалось отнести ни к одному из известных видов гомининов. Он не принадлежал ни Homo erectus, ни неандертальцу, ни современному человеку. Это значит, что в то время на юге Китая сосуществовало более одной популяции древних людей.

Неожиданность для ученых стал возраст зубов Homo erectus. Считалось, что этот вид исчез на территории Китая 400 000 лет назад, но возраст зубов составляет от 184 000 до 324 000 лет. Это значит, что предки человека жили в Азии дольше, чем предполагалось.

Ученые раньше считали, что в тропических лесах процветали только Homo sapiens. Ученые проанализировали изотопный состав и содержание микроэлементов в зубах Homo erectus. Выяснилось, что углерод в составе зубов происходил преимущественно из растительности тропических лесов.

Это значит, что представители Homo erectus могли выжить в новых для себя условиях и это даже не мешало им совершать миграции. Это означает, что причины вымирания этих предков человека следует искать в чем-то другом.

Но тогда остается вопрос: почему именно только Homo sapiens оказались единственным видом, который сумел выжить?

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