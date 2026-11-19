Ребенок, живший 3 миллиона лет назад, меняет представление об эволюции человека (фото)
По словам ученых, генеалогическое древо человека представляло собой разветвленный кустарник, развитие которого было обусловлено изменениями климата.
Эволюция человека не была прямолинейным процессом последовательной смены одного вида другим. Она проходила гораздо сложнее: популяции разделялись, вновь воссоединялись и адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды. К такому выводу пришли ученые после исследования черепа ребенка, жившего 3 миллиона лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Palaeoecosystems, пишет Gizmodo.
В 1924 году Южной Африке ученые обнаружили череп трехлетнего ребенка, который принадлежал к виду Australopithecus africanus (австралопитек африканский). Эта находка доказала, что человечество зародилось в Африке. Новое исследование черепа Таунгского ребенка заставило ученых по-новому взглянуть на историю происхождения людей.
Australopithecus africanus – это вымерший вид предков человека, живший на территории современной Южной Африки примерно 3,3–2,1 миллиона лет назад. Этот вид сочетал в себе черты людей и человекообразных обезьян. Возможно, это были прямые предки рода Homo, к которому принадлежат Homo sapiens, то есть мы.
Пока что Таунгский ребенок остается единственным бесспорным представителем Australopithecus africanus. Дело в том, что после обнаружения черепа ученые не выработали четких критериев для классификации последующих образцов предков человека. В результате палеонтологи причисляли похожие окаменелости к виду Australopithecus africanus лишь на основании внешнего сходства.
Во-первых, ученые определили возраст черепа Таунгского ребенка — от 2,96 до 3,03 миллиона лет. Далее они проанализировали структуру зубов, а также сравнили особенности развития мозга и зубов в процессе роста.
Исследователи обнаружили, что ряд находок, которые ранее относили к виду Australopithecus africanus, на самом деле не соответствуют траектории развития, характерной для Таунгского ребенка.
Более того, существенные различия в развитии мозга указывают на то, что в одно и то же время или последовательно друг за другом в одном месте обитали представители нескольких видов гомининов. По мнению ученых, причиной различных эволюционных линий развития стали естественные климатические изменения.
Миллионы лет назад в Южной Африке неоднократно чередовались влажные и засушливые периоды, что приводило к трансформации ландшафта, а также к расширению или сокращению ареалов обитания. По мере того как ареалы обитания гомининов расширялись и сокращались, изолированные популяции расходились, скрещивались и адаптировались к новым условиям.
Новые данные показывают, что эволюция человека не была прямолинейным процессом последовательной смены одного вида другим. Ученые считают, что эволюционное древо человека — это не прямой ствол, а разветвленный кустарник, развитие которого определялось климатическими изменениями. Это значит, что генеалогическое древо человека было гораздо сложнее, чем считалось ранее.
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