По словам ученых, генеалогическое древо человека представляло собой разветвленный кустарник, развитие которого было обусловлено изменениями климата.

Эволюция человека не была прямолинейным процессом последовательной смены одного вида другим. Она проходила гораздо сложнее: популяции разделялись, вновь воссоединялись и адаптировались к меняющимся условиям окружающей среды. К такому выводу пришли ученые после исследования черепа ребенка, жившего 3 миллиона лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Palaeoecosystems, пишет Gizmodo.

В 1924 году Южной Африке ученые обнаружили череп трехлетнего ребенка, который принадлежал к виду Australopithecus africanus (австралопитек африканский). Эта находка доказала, что человечество зародилось в Африке. Новое исследование черепа Таунгского ребенка заставило ученых по-новому взглянуть на историю происхождения людей.

Череп Таунгского ребенка Фото: Gizmodo

Australopithecus africanus – это вымерший вид предков человека, живший на территории современной Южной Африки примерно 3,3–2,1 миллиона лет назад. Этот вид сочетал в себе черты людей и человекообразных обезьян. Возможно, это были прямые предки рода Homo, к которому принадлежат Homo sapiens, то есть мы.

Пока что Таунгский ребенок остается единственным бесспорным представителем Australopithecus africanus. Дело в том, что после обнаружения черепа ученые не выработали четких критериев для классификации последующих образцов предков человека. В результате палеонтологи причисляли похожие окаменелости к виду Australopithecus africanus лишь на основании внешнего сходства.

Таунгский ребенок. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Во-первых, ученые определили возраст черепа Таунгского ребенка — от 2,96 до 3,03 миллиона лет. Далее они проанализировали структуру зубов, а также сравнили особенности развития мозга и зубов в процессе роста.

Исследователи обнаружили, что ряд находок, которые ранее относили к виду Australopithecus africanus, на самом деле не соответствуют траектории развития, характерной для Таунгского ребенка.

Более того, существенные различия в развитии мозга указывают на то, что в одно и то же время или последовательно друг за другом в одном месте обитали представители нескольких видов гомининов. По мнению ученых, причиной различных эволюционных линий развития стали естественные климатические изменения.

Миллионы лет назад в Южной Африке неоднократно чередовались влажные и засушливые периоды, что приводило к трансформации ландшафта, а также к расширению или сокращению ареалов обитания. По мере того как ареалы обитания гомининов расширялись и сокращались, изолированные популяции расходились, скрещивались и адаптировались к новым условиям.

Новые данные показывают, что эволюция человека не была прямолинейным процессом последовательной смены одного вида другим. Ученые считают, что эволюционное древо человека — это не прямой ствол, а разветвленный кустарник, развитие которого определялось климатическими изменениями. Это значит, что генеалогическое древо человека было гораздо сложнее, чем считалось ранее.

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