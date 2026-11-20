На Марсі відбуваються багато процесів, які суттєво відрізняються від того, що відбувається на нашій планеті.

Наскільки відомо вченим на Марсі нічого не зростає. Ні марсоходи, ні орбітальні апарати не виявили на поверхні Марса жодної рослинності. Тим дивовижніше виглядає фотографія, зроблена космічним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пише ScienceAlert.

На фотографії орбітального зонда, що обертається навколо Марса і робить знімки поверхні планети, можна побачити моторошний ліс. Здається, що на поверхні планети ростуть дерева, які знаходяться прямо на гребенях, вкритих льодом піщаних дюн поблизу північного полюса Марса. Насправді, звичайно ж, на Червоній планеті ніяких дерев немає. Тоді що ж це?

На фотографії орбітального зонда, що обертається навколо Марса і робить знімки поверхні планети, можна побачити страшний ліс. Здається, що на поверхні планети ростуть дерева, які знаходяться прямо на гребенях, покритих льодом піщаних дюн, недалеко від північного полюса Марса. Фото: NASA

Якщо перевернути фотографію, стане зрозуміло, що це довгі темні смуги на тлі льоду і піску. Це темний пісок з надр піщаної дюни, який почав рухатися і опустився по схилу дюни через сезонну сублімацію замерзлого вуглекислого газу.

Якщо перевернути фотографію, то стане зрозуміло, що це довгі темні смуги на тлі льоду та піску. Фото: NASA

На Марсі, як і на Землі, відбувається зміна пір року. Але сезонні зміни на Червоній планеті відбуваються зовсім інакше.

Якщо на Землі сніг, лід та іній — це замерзла вода, то на Марсі взимку вуглекислий газ із атмосфери замерзає, перетворюючись на сніг та іній. Внаслідок цього полярні ландшафти покриваються шаром сухого льоду.

Коли настає весна, сухий лід не тане, перетворюючись на рідину, як сніг та іній на Землі, а відразу переходить у газоподібний стан і повертається в атмосферу. Цей процес називається сублімація льоду і супроводжується активними змінами поверхні планети.

Навіть слабкого сонячного тепла, що досягає Марса, достатньо, щоб нагріти лід на гребенях піщаних дюн, через що він стає крихким і тріскається. Сонячне світло проникає крізь лід та нагріває його зсередини. В результаті накопичується газ, який у якийсь момент проривається назовні, захоплюючи пісок.

Пісок спускається крутими схилами піщаних дюн, залишаючи довгі темні смуги. Якщо дивитися на них зверху, вони нагадують стовбури та гілки дерев. До літа лід зникає, а разом із ним пропадають і темні смуги.

Але з приходом зими піщані дюни знову покриваються сухим льодом і на них знову з'являються темні смуги, які можна прийняти за химерний ліс на Марсі.

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