Астрономи неспроможні пояснити, як виникла ця унікальна зіркова система. У радіусі 100 світлових років від Землі таких немає.

Вчені виявили потрійну зіркову систему, яка знаходиться близько за космічними мірками: всього за 28 світлових років від Землі. Насправді астрономи шукали планети біля зірки, але виявилося, що це незвичайна зіркова система, яка не повинна існувати. Відкриття було зроблено за допомогою телескопа Канада-Франція-Гавайї, що на вершині вулкана Мауна-Кеа на висоті 4204 метри на острові Гаваї. Результати дослідження опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Незвичайна потрійна зіркова система одержала назву Welopōʻai. Вона складається з двох білих карликів та одного червоного карлика. Білі карлики – це надзвичайно щільні зірки, які залишаються після смерті звичайних зірок, таких як Сонце. Червоні карлики – це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Вони менші і холодніші за Сонце. У радіусі 100 світлових років від Землі немає жодної подібної потрійної зіркової системи.

Астрономи спочатку шукали планети, які обертаються навколо червоного карлика в даній системі. Раніше вчені думали, що це подвійна зіркова система, адже далеко від червоного карлика виявили білий карлик. Подібні системи є нормальним явищем.

Незвичайна потрійна зіркова система отримала назву Welopōʻai/ Вона складається з двох білих карликів та одне червоного карлика Фото: phys.org

Вчені вимірювали незначні зміни швидкості руху зірки, викликані гравітаційним впливом планет, що обертаються навколо неї. Виявилося, що швидкість червоного карлика змінюється на 16 км/с, а це більш ніж в 1000 разів перевищує очікувані значення для гравітаційного впливу планет.

В результаті астрономи виявили ще одного білого карлика в цій системі, маса якого перевищує масу Сонця, хоча розмір такої зірки можна порівняти з розміром Землі. При цьому білий карлик знаходиться дуже близько до червоного карлика, а другий білий карлик обертається навколо цієї пари.

Спочатку виявлений білий карлик був звичайною зіркою, маса якої приблизно на 40% перевищувала масу Сонця. Ця зірка спочатку стала червоним гігантом, тобто значно зросла в розмірах, а потім стиснулася до білого карлика. Через те, що поруч із червоним гігантом на близькій відстані був червоний карлик, останній мав бути поглиненим більшою зіркою. Але цього не сталося.

Тому астрономи кажуть, що така зіркова система не повинна існувати. Поки що немає пояснення тому, як вона виникла, чому вижив червоний карлик, і чому всі три зірки знаходяться на стабільних орбітах.

Астрономи мають намір провести вивчення гравітаційної взаємодії між трьома зірками, щоб з'ясувати, чи воно може пролити світло на незвичайну еволюційну історію цієї унікальної системи.

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