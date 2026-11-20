Космічний апарат складе карту поверхні Меркурія і вивчить його внутрішню будову, щоб зрозуміти, чому планета має таке величезне ядро.

З моменту запуску в 2018 році космічний апарат BepiColombo подолав 9,9 мільярда кілометрів у Сонячній системі і нарешті досяг Меркурія. 21 листопада він вийде на орбіту навколо найменшої та найменш вивченої планети Сонячної системи. Це лише другий зонд в історії, який стане штучним супутником Меркурія, пише The Guardian.

BepiColombo – це спільна місія Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). BepiColombo складається з основного модуля Mercury Transfer Module, на якому закріплені два зонди: Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter. У вересні 2026 року обидва зонди відокремилися від основного модуля та продовжили політ у зістикованому стані.

Меркурій Фото: NASA

21 листопада команда місії BepiColombo виведе Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter на орбіту навколо Меркурія. Таким чином BepiColombo стане лише другою в історії місією, в рамках якої космічний апарат обертатиметься навколо найменшої планети Сонячної системи. Першим в історії апаратом, що обертався навколо Меркурія з 2011 по 2015 рік, був зонд NASA MESSENGER. Він завершив свою роботу 30 квітня 2015 року, впавши на поверхню Меркурія.

Меркурій. Знімок зроблений BepiColombo Фото: ESA

На початку грудня два дослідні зонди розділяться і опиняться на різних орбітах навколо Меркурія. Це буде вперше в історії, коли одразу два космічні апарати будуть одночасно перебувати на орбіті навколо цієї планети.

Місія BepiColombo вартістю 1,6 мільярда євро вивчатиме поверхню, внутрішній склад та магнітне поле Меркурія. Вчені хочуть з'ясувати, як Меркурій сформувався так близько від Сонця (планету і нашу зірки розділяє в середньому 57 мільйонів кілометрів, що в 3 рази менше відстані між Землею та Сонцем), чому у нього є магнітне поле і з чого складається крига, яка ховається у постійно затінених кратерах планети. Астрономи також хочуть зрозуміти, чому Меркурій має велике ядро. Діаметр ядра становить близько 3600-3800 км, а це приблизно 75% від діаметра всієї планети.

Меркурій. Знімок зроблений BepiColombo Фото: ESA

Меркурій лише на 50% більше Місяця, але його маса вчетверо перевищує масу супутника Землі. Вчені хочуть зрозуміти, чому планета має таку високу щільність.

Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter розпочнуть повноцінне дослідження планети у квітні 2027 року. До цього часу вчені налаштовуватимуть наукові прилади та збиратимуть попередні дані.

Меркурій. Знімок зроблений BepiColombo Фото: ESA

Варто зазначити, що місія BepiColombo вже наближалася до Меркурія, але розташування цієї планети вимагає особливих гравітаційних маневрів, щоб вийти на орбіту навколо неї.

Меркурій є досить незвичайною планетою. Один оберт навколо своєї осі вона робить за 58 земних діб. Це означає, що день і ніч там тривають три земні місяці. Вдень температура на поверхні Меркурію поверхні досягає 450 градусів за Цельсієм, а вночі опускається до мінус 180 градусів.

Очікується, що космічні апарати Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter будуть на орбіті навколо Меркурія близько трьох років, після чого вони вріжуться на поверхню планети.

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