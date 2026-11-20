Космический аппарат составит карту поверхности Меркурия и изучит его внутреннее строение, чтобы понять, почему у планеты такое огромное ядро.

С момента запуска в 2018 году космический аппарат BepiColombo преодолел 9,9 миллиарда километров в Солнечной системе и наконец-то достиг Меркурия. 21 ноября он выйдет на орбиту вокруг самой маленькой и наименее изученной планеты Солнечной системы. Это лишь второй зонд в истории, который станет искусственным спутником Меркурия, пишет The Guardian.

BepiColombo – это совместная миссия Европейского космического агенства и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). BepiColombo состоит из основного модуля Mercury Transfer Module, на котором закреплены два зонда: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. В сентябре 2026 года оба зонда отделились от основного модуля и продолжили полет в состыкованном состоянии.

Меркурий Фото: NASA

21 ноября команда миссии BepiColombo выведет Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter на орбиту вокруг Меркурия. Таким образом BepiColombo станет лишь второй в истории миссией, в рамках которой космические аппарат будет вращаться вокруг самой маленькой планеты Солнечной системы. Первым в истории аппаратом, который вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год был зонд NASA MESSENGER. Он завершил свою работу 30 апреля 2015 года, упав на поверхность Меркурия.

Меркурий. Снимок сделан BepiColombo Фото: ESA

В начале декабря два исследовательских зонда разделятся и окажутся на разных орбитах вокруг Меркурия. Это будет первый раз в истории, когда сразу два космических аппарата будут одновременно находиться на орбите вокруг этой планеты.

Миссия BepiColombo стоимостью 1,6 миллиарда евро будет изучать поверхность, внутренний состав и магнитное поле Меркурия. Ученые хотят выяснить, как Меркурий сформировался так близко от Солнца (планету и нашу звезды разделяет в среднем 57 миллионов километров, что в 3 раза меньше расстояния между Землей и Солнцем), почему у него есть магнитное поле и из чего состоит лед, который скрывается в постоянно затененных кратерах планеты. Астрономы также хотят понять, почему Меркурий имеет настолько большое ядро. Диаметр ядра составляет около 3600–3800 км, а это примерно 75% диаметра всей планеты.

Меркурий. Снимок сделан BepiColombo Фото: ESA

Меркурий лишь на 50% больше Луны, но его масса в четыре раза превышает массу спутника Земли. Ученые хотят понять, почему планета обладает такой высокой плотностью.

Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter начнут полноценное исследование планеты в апреле 2027 года. До этого времени ученые будут настраивать научные приборы и собирать предварительные данные.

Меркурий. Снимок сделан BepiColombo Фото: ESA

Стоит отметить, что миссия BepiColombo уже приближалась к Меркурию, но расположение этой планеты требует особенных гравитационных маневров, чтобы выйти на орбиту вокруг нее.

Меркурий довольно необычная планета. Один оборот вокруг своей оси она совершает за 58 земных суток. Это означает, что день и ночь там длятся по три земных месяца. Днем температура на поверхности Меркурия поверхности достигает 450 градусов по Цельсию, а ночью опускается до минус 180 градусов.

Ожидается, что космические аппараты Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter будут находиться на орбите вокруг Меркурия около трех лет, после чего они врежутся в поверхность планеты.

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