Космический аппарат “Вояджер-1” должен продолжать работу как минимум до своего 50-летия, которое наступит в следующем году. Что произойдет дальше зависит от законов физики и случая.

18 ноября 2026 года зонд NASA "Вояджер-1" вошел в историю: он оказался на расстоянии 1 световой день от Земли, то есть примерно 26 миллиардов километров. Это расстояние, которое свет и радиосигналы проходят за 24 часа. Запущенный 5 сентября 1977 года аппарат NASA 14 лет назад покинул пределы Солнечной системы и является первым межзвездным зондом человечества. Что будет с ним дальше по мере того, как он продолжает отдаляться от Земли? Об этом пишет Space.

Никто не ожидал, что "Вояджер-1" окажется так далеко от Земли, когда его запускали 49 лет назад. Что находится на расстоянии в 1 световой день от нас? Никаких известных объектов там нет. Это просто межзвездное пространство, которое не является полностью пустым. Оно наполнено разными частицами, атомами и молекулами.

Межзвездное пространство — это область, космоса, которая начинается там, где постоянный поток солнечных частиц сменяется средой, которая подчиняется законам межзвездной физики. По сути, там заканчивается влияние Солнца.

Сейчас "Вояджер-1" движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 000 км/ч. К одной из самых близких звезд, которая находится на расстоянии 17 световых лет от нас аппарат NASA приблизится только через 40 000 лет. Но к тому времени он уже не будет функционировать.

Сейчас "Вояджер-1" движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 000 км/ч Фото: NASA, ESA, and G. Bacon

Команда миссии считает, что ядерные источники энергии "Вояджер-1" прекратят работу уже в 2030-х годах, хотя еще до этого могут выйти из строя два оставшихся в рабочем состоянии прибора. Хотя 49 лет назад "Вояджер-1" отправился исследовать Юпитер и Сатурн с десятью научными приборами.

Межзвездный зонд продолжает передавать сигналы из межзвездного пространства, хотя все чаще происходят проблемы со связью. Команда миссии также недавно снизила энергопотребление аппарата, чтобы он мог собирать научные данные. Ученые из NASA считают, что "Вояджер-1" будет это делать как минимум до своего 50-летия, то есть до сентября 2027 года.

По словам ученых, аппарат и дальше будет изучать напряженность и направление магнитного поля в межзвездном пространстве, плотность плазмы, а также поведение разных частиц в глубоком космосе. Также астрономы хотят точно понять, насколько далеко на самом деле простирается влияние Солнца на межзвездное пространство.

На борту аппарата NASA находится сообщение для разумных инопланетян Фото: NASA/JPL-Caltech

Несмотря на то, что команда миссии с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее, существуют факторы, которые невозможно предсказать: они могут привести к выходу из строя зонда "Вояджер-1" гораздо раньше.

Напоминаем, что на борту аппарата NASA находится сообщение для разумных инопланетян, в котором содержится информация о нас, Земле и Солнечной системе. Если внеземная цивилизация существует, возможно, она встретит первый межзвездный зонд человечества где-то там в глубоком космосе и свяжется с нами.

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