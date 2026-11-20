Астроном Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная не такая, как считали ученые, а телескоп, названный его именем, открыл ее таинственные компоненты.

137 лет назад, 20 ноября, родился знаменитый американский астроном и астрофизик Эдвин Хаббл (1889-1953). Его открытия произвели революцию в понимании Вселенной. А 36 лет назад на околоземной орбите начал работу телескоп "Хаббл", который также изменил представление астрономов о космосе. Фокус собрал самые важные открытия Эдвина Хаббл, а также космической обсерватории, названной его именем.

Эдвин Хаббл Фото: Wikipedia

Главные открытия Эдвина Хаббла

Наша галактика – это еще не вся Вселенная

В первой трети XX века астрономы считали, что Млечный Путь с его огромным количеством звезд и туманностей, а также других астрономических объектов, является всей Вселенной, за пределами которой ничего нет. Хаббл доказал, что за пределами нашей галактики существуют и другие галактики, и таких крупных структур миллиарды.

Вселенная не стоит на месте, а постоянно расширяется

В начале прошлого века ученые считали, что вся Вселенная не увеличивается в размерах, то есть она существует в таком виде с начала времен. Хаббл доказал, что на самом деле это не так. Астроном обнаружил, что другие галактики на самом деле отдаляются от нас, а значит космос постоянно расширяется.

Хаббл доказал, что космос постоянно расширяется Фото: Live Science

Скорость расширения Вселенной получила название постоянная Хаббла. Но уже несколько лет ученые спорят о том, какое ее истинное значение.

Один метод измерений постоянной Хаббла, основанный на наблюдениях за переменными звездами и взрывами сверхновых в локальной Вселенной, показывает, что космос расширяется со скоростью примерно 73 километра в секунду на мегапарсек (1 мегапарсек – это 1 миллион парсеков, 1 парсек – это 31 триллион километров).

Другой метод, основанный на анализе реликтового излучения, которое возникло через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва и до сих пор пронизывает Вселенную, показывает, что космос расширяется со скоростью примерно 67 километров в секунду на мегапарсек.

Это несоответствие, известное как проблема Хаббла, стало одной из самых больших проблем современной астрофизики.

Галактики отличаются друг от друга

Эдвин Хаббл впервые создал систему классификации галактик, которую ученые используют до сих пор, хотя она получила некоторые дополнения. Астроном разделил галактики на три типа: спиральные, эллиптические и неправильные.

Галактика Андромеды — пример спиральной галактики Фото: NASA

Главные открытия космического телескопа "Хаббл"

Исследования Эдвина Хаббла произвели революцию в понимании Вселенной, но то же самое сделал и космический телескоп "Хаббл", запущенный на околоземную орбиту 24 апреля 1990 года. На его создание и запуск было потрачено 2,5 миллиарда долларов. За 36 лет работу телескоп "Хаббл" сделал более 1,7 миллиона фотографий разных астрономических объектов и продолжает это делать дальше. Астрономы с помощью этой обсерватории сделали несколько очень важных открытий.

Телескоп "Хаббл" был запущен на околоземную орбиту 24 апреля 1990 года Фото: NASA

Сколько лет на самом деле существует Вселенная

Почти весь XX век астрономы считали, что Большой взрыв, в результате которого появилась Вселенная, произошел примерно от 10 до 20 миллиардов лет. Но первые данные телескопа "Хаббл" показали, что на самом деле возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиардов лет. При этом астрономы снова подтвердили открытие Эдвина Хаббла, что космос постоянно расширяется.

Сейчас некоторое ученые считают, что на самом деле Большой взрыв произошел 24,7 миллиарда лет назад, на что указывают разные наблюдения за ранней Вселенной.

Загадочная сила Вселенной ускоряет ее расширение

Хотя астрономы уже знали, что космос расширяется, данные телескопа "Хаббл" показали, что это происходит с ускорением. До этого ученые считали, что расширение Вселенной должно замедляться под действием гравитации. Но оказалось, что в космосе существует загадочная сила, получившая название темная энергия. Она противостоит гравитации и ускоряет расширение Вселенной. Ученые обнаружили темную энергию в конце 90-х годов XX века, но до сих пор они не знают, что из себя представляет загадочная энергия, которая составляет более 70% общего количества массы-энергии Вселенной.

В космосе существует загадочная сила, получившая название "темная энергия" Фото: phys.org

Космический клей

Темная материя — это вещество, которое нельзя увидеть напрямую, составляющее более 85% всей материи во Вселенной. Темная материя имеет массу, а ее гравитация влияет на видимую материю и искривляет свет, хотя само это вещество не поглощает и не излучает его.

С помощью наблюдений телескопа "Хаббл" ученые составили первую карту распределения темной материи во Вселенной. Выяснилось, что галактики собираются в группы там, где сконцентрировано наибольшее количество темной материи и это вещество является космическим клеем, который не позволяет галактикам разлететься на части.

Черные дыры в центрах галактик

Данные телескопа "Хаббл" впервые позволили астрономам выяснить, что в центре почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры. До того, как начал работу телескоп "Хаббл", ученые знали, что некоторые черные дыры имеют огромную массу. Но было непонятно, насколько они распространены.

Данные телескопа "Хаббл" впервые позволили астрономам выяснить, что в центре почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

В итоге астрономы выяснили, что масса сверхмассивных черных дыр может превышать массу Солнца в миллионы и даже миллиарды раз. Например, в центре Млечного Пути находится черная дыра Стрелец А*, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.

Данные телескопа "Хаббл" также показали, что существует связь между размером сверхмассивный черной дыры и размером галактики, в центре которой она находится. Это значит, что оба объекта эволюционируют вместе, а не отдельно.

Откуда берутся планеты

С помощью космического телескопа "Хаббл" астрономы подтвердили теорию о том, что планеты формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, окружающих молодые звезды. Обсерватория наблюдала за туманностью Ориона, где были обнаружены протопланетные диски. Затем такие же структуры обнаружили в других туманностях, где находятся молодые звезды. Также астрономы выяснили, что за пределами Солнечной системы, вероятно, существуют миллиарды планет.

С помощью космического телескопа "Хаббл" астрономы подтвердили теорию о том, что планеты формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, окружающих молодые звезды Фото: NASA

Лучшие фотографии космоса, сделанные космическим телескопом "Хаббл"

Сложно сказать, какие фотографии космоса являются лучшими из огромного архива телескопа "Хаббл". Ниже представлены лучшие фотографии по версии Фокуса.

Hubble Deep Field

За первые 30 лет работы "Хаббл" провел три масштабных обзора космоса, в результате которых были получены легендарные фотографии. В 1995 году ученые представили Hubble Deep Field, где видны около 3000 галактик. Некоторое существуют уже 13 миллиардов лет назад.

Hubble Deep Field Фото: NASA

В 2004 году ученые представили Hubble Ultra Deep Field, где видны около 10 000 галактик. Многие из них существовали еще до того, как Вселенной исполнимся 1 миллиард лет.

Hubble Ultra Deep Field Фото: NASA

В 2012 году было показано изображение Hubble Extreme Deep Field, на котором запечатлены 5500 галактик. Самая далекая из них находится на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от нас.

Hubble Extreme Deep Field Фото: NASA

В 2019 году астрономы представили Hubble Legacy Field, где видны примерно 265 000 галактик. Это изображение показывает многие галактики такими, какими они были 13,3 миллиарда лет назад.

Hubble Legacy Field Фото: NASA

Столпы Творения

"Столпы Творения" — это скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, расположенные на расстоянии 7000 световых лет от Земли. Свое название эти объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд Фото: NASA

Туманность Ориона

Туманность Ориона — это эмиссионная и отражательная туманность, а также область образования новых звезд в созвездии Ориона. Она находится на расстоянии от 1300—1600 световых лет от Земли. примерный диаметр туманности составляет от 24 до 30 световых лет Фото: NASA

Туманность Тарантул

Туманность Тарантул – это эмиссионная туманность, которая находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Она является обширной областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного формирования звезд. Расстояние от Земли составляет 179 000 световых лет Фото: NASA

Туманность Конская голова

Туманность Конская голова — это темная туманность в созвездии Ориона. Она является частью Облака Ориона — огромного газо-пылевого комплекса звездообразования, которое окружает расположенную на расстоянии около 1300 световых лет от нас туманность Ориона Фото: NASA

Туманность Бабочка

Туманность Бабочка или NGC 6302 – это биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпион. Имеет одну из самых сложных структур среди известных туманностей. Находится на расстоянии 3500 световых лет от нас Фото: NASA

Галактика Водоворот

Галактика Водоворот (М51) и ее компаньон NGC 5195. Галактика Водоворот – это спиральная галактика, расположенная на расстоянии примерно 24 -30 миллионов световых лет от нас. Она меньше по размеру, чем Млечный Путь и имеет меньшую массу Фото: NASA

"Фея"

"Фея" - это скопление газа и пыли в туманности Орел. По форме напоминает сказочное существо Фото: NASA

Южная Крабовидная туманность

Южная Крабовидная туманность - это эмиссионная и планетарная туманность в созвездии Центавра, сформированная двойной звездой. Она расположена на расстоянии около 7 000 световых лет от нас Фото: NASA

Туманность "Голова обезьяны"

Туманность "Голова обезьяны" (NGC 2174) — это эмиссионная туманность и зона активного звездообразования в созвездии Ориона. Она тесно связана с рассеянным звездным скоплением NGC 2175 и находится на расстоянии примерно 6400 световых лет от Земли Фото: NASA

Крабовидная туманность

Крабовидная туманность (NGC 1952) – это остаток сверхновой. Ее ее диаметр составляет около 6 световых лет. Она находится на расстоянии примерно 6500 световых лет от Земли в созвездии Тельца Фото: NASA

Галактика Сомбреро

Галактика Сомбреро (M104 или NGC 4594) — это необычная галактика, расположенная примерно в 29 миллионах световых лет от Земли. Свое название она получила из-за сходства с мексиканской шляпой, ведь с Земли она видна почти с ребра Фото: Wikipedia

Гигантская галактика UGC 2885

Галактика UGC 2885 – одна из самых больших галактик в нашей части Вселенной. Она находится на расстоянии 232 миллиона световых лет от Земли. UGC 2885 примерно в 2,5 раза больше Млечного Пути и содержит в 10 раз больше звезд Фото: NASA

Космический телескоп "Хаббл" не вечен и скоро рухнет на Землю

Приборы телескопа изнашиваются и постепенно выходят из строя, а заменить их или отремонтировать нет возможности. Также на околоземной орбите проблемой для телескопа "Хаббл" является атмосферное сопротивление, которое замедляет его движение, и он постепенно снижается.

Последние ремонт и модернизация телескопа "Хаббл" прошли в 2009 году Фото: NASA

Ранее NASA проводило ремонт обсерватории и поднимало ее на более высокую орбиту с помощью космических шаттлов, на которых летали астронавты. Последние ремонт и модернизация телескопа "Хаббл" прошли в 2009 году. После закрытия программы космических шаттлов в 2011 году астронавты не могут добраться к телескопу.

Уже несколько лет "Хаббл" постепенно падает вниз и по оценкам NASA к концу 2033 года он войдет в плотные слои атмосферы Земли. Часть обсерватории сгорит, но некоторые обломки могут упасть на поверхность Земли.