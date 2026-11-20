Невидимий клей і темна сила Всесвіту: як два Габбла спричинили революцію в астрономії (фото)
Астроном Едвін Габбл довів, що Всесвіт не такий, як вважали вчені, а телескоп, названий на його честь, відкрив його таємничі складові.
137 років тому, 20 листопада, народився відомий американський астроном і астрофізик Едвін Габбл (1889–1953). Його відкриття спричинили революцію у розумінні Всесвіту. А 36 років тому на навколоземній орбіті розпочав роботу телескоп "Габбл", який також змінив уявлення астрономів про космос. Фокус зібрав найважливіші відкриття Едвіна Габбла, а також космічної обсерваторії, названої його ім’ям.
Головні відкриття Едвіна Габбла
Наша галактика — це ще не весь Всесвіт
У першій третині XX століття астрономи вважали, що Чумацький Шлях із його величезною кількістю зірок і туманностей, а також інших астрономічних об’єктів, є всім Всесвітом, за межами якого нічого немає. Габбл довів, що за межами нашої галактики існують й інші галактики, і таких великих структур — мільярди.
Всесвіт не стоїть на місці, а постійно розширюється
На початку минулого століття вчені вважали, що весь Всесвіт не збільшується в розмірах, тобто він існує в такому вигляді від початку часів. Габбл довів, що насправді це не так. Астроном виявив, що інші галактики насправді віддаляються від нас, а отже, космос постійно розширюється.
Швидкість розширення Всесвіту отримала назву "постійна Габбла". Але вже кілька років вчені сперечаються щодо її справжнього значення.
- Один із методів вимірювання постійної Габбла, заснований на спостереженнях за змінними зірками та вибухами наднових у локальному Всесвіті, показує, що космос розширюється зі швидкістю приблизно 73 кілометри на секунду на мегапарсек (1 мегапарсек — це 1 мільйон парсеків, 1 парсек — це 31 трильйон кілометрів).
- Інший метод, заснований на аналізі реліктового випромінювання, яке виникло через кілька сотень тисяч років після Великого вибуху і досі пронизує Всесвіт, показує, що космос розширюється зі швидкістю приблизно 67 кілометрів на секунду на мегапарсек.
Ця невідповідність, відома як проблема Габбла, стала однією з найбільших проблем сучасної астрофізики.
Галактики відрізняються одна від одної
Едвін Габбл вперше створив систему класифікації галактик, яку вчені використовують і досі, хоча вона зазнала деяких доповнень. Астроном поділив галактики на три типи: спіральні, еліптичні та неправильні.
Найважливіші відкриття космічного телескопа "Габбл"
Дослідження Едвіна Габбла спричинили революцію у розумінні Всесвіту, але те саме зробив і космічний телескоп "Габбл", запущений на навколоземну орбіту 24 квітня 1990 року. На його створення та запуск було витрачено 2,5 мільярда доларів. За 36 років роботи телескоп "Габбл" зробив понад 1,7 мільйона фотографій різних астрономічних об’єктів і продовжує це робити й надалі. Астрономи за допомогою цієї обсерваторії зробили кілька дуже важливих відкриттів.
Скільки років насправді існує Всесвіт
Майже протягом усього XX століття астрономи вважали, що Великий вибух, у результаті якого виник Всесвіт, стався приблизно 10–20 мільярдів років тому. Але перші дані телескопа "Габбл" показали, що насправді вік Всесвіту становить приблизно 13,8 мільярда років. При цьому астрономи знову підтвердили відкриття Едвіна Габбла про те, що космос постійно розширюється.
Наразі деякі вчені вважають, що насправді Великий вибух стався 24,7 мільярда років тому, на що вказують різні спостереження за раннім Всесвітом.
Загадкова сила Всесвіту прискорює його розширення
Хоча астрономи вже знали, що космос розширюється, дані телескопа "Габбл" показали, що це відбувається з прискоренням. До цього вчені вважали, що розширення Всесвіту має сповільнюватися під дією гравітації. Але виявилося, що в космосі існує загадкова сила, яка отримала назву темна енергія. Вона протидіє гравітації та прискорює розширення Всесвіту. Вчені виявили темну енергію наприкінці 90-х років XX століття, але досі вони не знають, що собою являє ця загадкова енергія, яка становить понад 70 % загальної кількості маси-енергії Всесвіту.
Космічний клей
Темна матерія — це речовина, яку неможливо побачити безпосередньо і яка становить понад 85 % усієї матерії у Всесвіті. Темна матерія має масу, а її гравітація впливає на видиму матерію та викривляє світло, хоча сама ця речовина не поглинає й не випромінює його.
За допомогою спостережень телескопа "Габбл" вчені склали першу карту розподілу темної матерії у Всесвіті. З’ясувалося, що галактики об’єднуються в групи там, де зосереджена найбільша кількість темної матерії, і ця речовина є космічним клеєм, який не дозволяє галактикам розлетітися на частини.
Чорні діри в центрах галактик
Дані телескопа "Габбл" вперше дали змогу астрономам з’ясувати, що в центрі майже всіх галактик знаходяться надмасивні чорні діри. До того, як почав працювати телескоп "Габбл", вчені знали, що деякі чорні діри мають величезну масу. Але було незрозуміло, наскільки вони поширені.
У підсумку астрономи з’ясували, що маса надмасивних чорних дір може перевищувати масу Сонця у мільйони й навіть мільярди разів. Наприклад, у центрі Чумацького Шляху знаходиться чорна діра Стрілець А*, маса якої в 4 мільйони разів перевищує масу Сонця.
Дані телескопа "Габбл" також показали, що існує зв’язок між розміром надмасивної чорної діри та розміром галактики, у центрі якої вона розташована. Це означає, що обидва об’єкти еволюціонують разом, а не окремо.
Звідки беруться планети
За допомогою космічного телескопа "Габбл" астрономи підтвердили теорію про те, що планети утворюються в протопланетних дисках із газу та пилу, які оточують молоді зірки. Обсерваторія спостерігала за туманністю Оріона, де були виявлені протопланетні диски. Потім такі самі структури виявили в інших туманностях, де знаходяться молоді зірки. Також астрономи з’ясували, що за межами Сонячної системи, ймовірно, існують мільярди планет.
Найкращі фотографії космосу, зроблені космічним телескопом "Габбл"
Важко сказати, які знімки космосу є найкращими з величезного архіву телескопа "Габбл". Нижче наведено найкращі знімки за версією Фокуса.
Hubble Deep Field
За перші 30 років роботи "Хаббл" провів три масштабні огляди космосу, в результаті яких було отримано легендарні фотографії. У 1995 році вчені представили Hubble Deep Field, де видно близько 3000 галактик. Деякі з них існують уже 13 мільярдів років.
У 2004 році вчені представили "Hubble Ultra Deep Field", де видно близько 10 000 галактик. Багато з них існували ще до того, як Всесвіту виповнився 1 мільярд років.
У 2012 році було оприлюднено зображення "Hubble Extreme Deep Field", на якому зафіксовано 5500 галактик. Найвіддаленіша з них розташована на відстані 13,2 мільярда світлових років від нас.
У 2019 році астрономи представили Hubble Legacy Field, на якому видно приблизно 265 000 галактик. Це зображення показує багато галактик такими, якими вони були 13,3 мільярда років тому.
Стовпи Творіння
Туманність Оріона
Туманність Тарантул
Туманність Кінська голова
Туманність Метелик
Галактика Вир
"Фея"
Південна Крабоподібна туманність
Туманність Голова мавпи
Крабоподібна туманність
Галактика Сомбреро
Гігантська галактика UGC 2885
Космічний телескоп "Габбл" не вічний і незабаром впаде на Землю
Прилади телескопа зношуються і поступово виходять з ладу, а замінити їх або відремонтувати немає можливості. Також на навколоземній орбіті проблемою для телескопа "Габбл" є атмосферний опір, який уповільнює його рух, і він поступово знижується.
Раніше NASA проводило ремонт обсерваторії та піднімало її на вищу орбіту за допомогою космічних шатлів, на яких літали астронавти. Останні ремонтні роботи та модернізація телескопа "Габбл" відбулися у 2009 році. Після закриття програми космічних шатлів у 2011 році астронавти не можуть дістатися до телескопа.
Вже кілька років "Габбл" поступово опускається вниз, і, за оцінками NASA, до кінця 2033 року він увійде в щільні шари атмосфери Землі. Частина обсерваторії згорить, але деякі уламки можуть впасти на поверхню Землі.