Ученые считают, что такой благородный газ, как аргон, может помочь решить давнюю загадку астрономии.

Астрономы называют Юпитер и Сатурн – газовыми гигантами, которые состоят в основном из водорода и гелия. А Уран и Нептун – ледяными гигантами, ведь они содержат больше тяжелых химических элементов и вещества в форме льда. Американские ученые предполагают, что измерение изотопа аргон-40 благородного газа аргон поможет выяснить, скрываются ли под плотными атмосферами ледяных гигантов твердая поверхность из горных пород. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Universe Today.

Ученые давно спорят о том, являются ли Уран и Нептун не ледяными, а каменными гигантами. Возможно, под атмосферой этих планет скрывается толстый слой твердых горных пород. Но проверить эту теорию пока нет возможности без погружения в недра планет.

Вместо этого ученые решили использовать косвенные показатели, например, концентрацию аргона-40, чтобы оценить количество горных пород, скрытых под атмосферой урана и Нептуна.

Уран Фото: NASA

Изотоп калия, калий-40, при распаде превращается в аргон-40, который, будучи инертным газом, практически не вступает в химические реакции с другими веществами. Поскольку большая часть этого распада происходит в горных породах, содержащих калий-40, именно горные породы являются одним из основных источников аргона-40. Образовавшись, газ высвобождается и поднимается в атмосферу планеты. Кстати, аргон составляет около 1% воздуха, которым мы дышим.

На ледяных гигантах может происходить тот же процесс: аргон-40 способен образовываться внутри каменистых недр, а затем просачиваться в атмосферу планеты. Таким образом, можно с помощью космического аппарата измерить концентрацию аргона-40 атмосферах Урана и Нептуна. Это было бы надежным косвенным признаком наличия твердых горных пород.

Нептун Фото: NASA

Но горные породы — это не единственный источник аргона-40. Значительное количество этого газа находилось в туманности, из которой сформировались Солнце и все планеты Солнечной системы. Поэтому Уран и Нептун могли захватить этот первичный аргон-40 еще на ранних этапах своего формирования. В результате аргон-40 мог оказаться в их атмосферах, но вовсе не из-за наличия твердой поверхности.

По словам ученых, количество аргона, накопленного Нептуном и Ураном в период их формирования, зависит от того, где именно они сформировались относительно так называемой линии замерзания аргона. При температуре от минус 238 до минус 250 градусов Цельсия аргон переходит в твердое состояние или оказывается запертым внутри водяного льда.

К сожалению, среди ученых нет единого мнения о том, в какой части Солнечной системы сформировались эти ледяные гиганты: там, где они находятся или же гораздо ближе к Солнцу.

У аргона есть более легкий изотоп — аргон-36. Он не образуется в результате распада в горных породах. Измерение его концентрации позволит ученым оценить, какая доля аргона в атмосфере Урана и Нептуна была захвачена планетами еще при их формировании, поскольку несть данные о соотношении аргона-40 и аргона-36 в ранней Солнечной системе.

Сейчас NASA готовит миссию Uranus Orbiter and Probe, которая может дать ответ на вопрос: есть ли у ледяных гигантов по-настоящему твердая поверхность?

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