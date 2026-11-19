Вчені вважають, що такий інертний газ, як аргон, може допомогти розгадати давню загадку астрономії.

Астрономи називають Юпітер і Сатурн газовими гігантами, які складаються переважно з водню та гелію. А Уран і Нептун — крижаними гігантами, адже вони містять більше важких хімічних елементів та речовин у вигляді льоду. Американські вчені припускають, що вимірювання ізотопу аргону-40 благородного газу аргону допоможе з’ясувати, чи ховається під щільними атмосферами крижаних гігантів тверда поверхня з гірських порід. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Universe Today.

Вчені вже давно сперечаються щодо того, чи є Уран і Нептун не крижаними, а кам’яними гігантами. Можливо, під атмосферою цих планет ховається товстий шар твердих гірських порід. Але перевірити цю теорію поки що немає можливості без занурення в надра планет.

Натомість вчені вирішили скористатися непрямими показниками, наприклад, концентрацією аргону-40, щоб оцінити кількість гірських порід, прихованих під атмосферою Урана та Нептуна.

Уран Фото: solar-system

Ізотоп калію, калій-40, під час розпаду перетворюється на аргон-40, який, будучи інертним газом, практично не вступає в хімічні реакції з іншими речовинами. Оскільки більша частина цього розпаду відбувається в гірських породах, що містять калій-40, саме гірські породи є одним з основних джерел аргону-40. Утворившись, газ вивільняється і піднімається в атмосферу планети. До речі, аргон становить близько 1 % повітря, яким ми дихаємо.

На крижаних гігантах може відбуватися той самий процес: аргон-40 може утворюватися всередині кам’янистих надр, а потім просочуватися в атмосферу планети. Таким чином, за допомогою космічного апарату можна виміряти концентрацію аргону-40 в атмосферах Урана та Нептуна. Це було б надійною непрямою ознакою наявності твердих гірських порід.

Нептун Фото: NASA

Однак гірські породи — це не єдине джерело аргону-40. Значна кількість цього газу містилася в туманності, з якої утворилися Сонце та всі планети Сонячної системи. Тому Уран і Нептун могли захопити цей первинний аргон-40 ще на ранніх етапах свого формування. У результаті аргон-40 міг опинитися в їхніх атмосферах, але зовсім не через наявність твердої поверхні.

За словами вчених, кількість аргону, накопиченого Нептуном та Ураном у період їхнього формування, залежить від того, де саме вони сформувалися відносно так званої лінії замерзання аргону. При температурі від мінус 238 до мінус 250 градусів Цельсія аргон переходить у твердий стан або опиняється замкненим усередині водяного льоду.

На жаль, серед вчених немає єдиної думки щодо того, в якій частині Сонячної системи утворилися ці крижані гіганти: там, де вони зараз знаходяться, чи набагато ближче до Сонця.

У аргону є легший ізотоп — аргон-36. Він не утворюється в результаті розпаду в гірських породах. Вимірювання його концентрації дозволить вченим оцінити, яка частка аргону в атмосфері Урана та Нептуна була захоплена планетами ще під час їхнього формування, оскільки немає даних про співвідношення аргону-40 та аргону-36 у ранній Сонячній системі.

Зараз NASA готує місію "Uranus Orbiter and Probe", яка може дати відповідь на питання: чи мають крижані гіганти справді тверду поверхню?

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