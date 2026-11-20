Космічний апарат “Вояджер-1” має продовжувати роботу як мінімум до свого 50-річчя, що настане наступного року. Що відбудеться далі залежить від законів фізики та випадку.

18 листопада 2026 року зонд NASA "Вояджер-1" увійшов в історію : він опинився на відстані 1 світловий день від Землі, тобто приблизно 26 мільярдів кілометрів. Це відстань, яку світло та радіосигнали проходять за 24 години. Запущений 5 вересня 1977 апарат NASA 14 років тому покинув межі Сонячної системи і є першим міжзоряним зондом людства. Що буде з ним далі, коли він продовжує віддалятися від Землі? Про це пише Space.

Ніхто не очікував, що "Вояджер-1" виявиться так далеко від Землі, коли його запускали 49 років тому. Що знаходиться на відстані 1 світловий день від нас? Жодних відомих об'єктів там немає. Це просто міжзоряний простір, який не є повністю порожнім. Він наповнений різними частинками, атомами та молекулами.

Міжзоряний простір — це область космосу, яка починається там, де постійний потік сонячних частинок змінюється середовищем, яке підпорядковується законам міжзоряної фізики. Власне, там закінчується вплив Сонця.

Зараз "Вояджер-1" рухається у міжзоряному просторі зі швидкістю близько 61 000 км/год. До однієї з найближчих зірок, яка знаходиться на відстані 17 світлових років, від нас апарат NASA наблизиться тільки через 40 000 років. Але на той час він уже не функціонуватиме.

Зараз "Вояджер-1" рухається у міжзоряному просторі зі швидкістю близько 61 000 км/год. Фото: NASA, ESA, and G. Bacon

Команда місії вважає, що ядерні джерела енергії "Вояджер-1" припинять роботу вже в 2030-х роках, хоча ще до цього можуть вийти з ладу два прилади, що залишилися в робочому стані. Хоча 49 років тому "Вояджер-1" вирушив дослідити Юпітер та Сатурн із десятьма науковими приладами.

Міжзоряний зонд продовжує передавати сигнали з міжзоряного простору, хоча все частіше трапляються проблеми зі зв'язком. Команда місії також недавно знизила енергоспоживання апарату, щоб він міг збирати наукові дані. Вчені з NASA вважають, що "Вояджер-1" це працюватиме як мінімум до свого 50-річчя, тобто до вересня 2027 року.

За словами вчених, апарат і надалі вивчатиме напруженість та напрямок магнітного поля у міжзоряному просторі, щільність плазми, а також поведінку різних частинок у глибокому космосі. Також астрономи хочуть точно зрозуміти, наскільки далеко насправді тягнеться вплив Сонця на міжзоряний простір.

На борту апарату NASA знаходиться повідомлення для розумних інопланетян Фото: NASA/JPL-Caltech

Незважаючи на те, що команда місії з оптимізмом дивиться в найближче майбутнє, існують чинники, які неможливо передбачити: вони можуть призвести до виходу з ладу "Вояджер-1" набагато раніше.

Нагадуємо, що на борту апарату NASA знаходиться повідомлення для розумних інопланетян, в якому міститься інформація про нас, Землю та Сонячну систему. Якщо позаземна цивілізація існує, можливо, вона зустріне перший міжзоряний зонд людства десь там у глибокому космосі та зв'яжеться з нами.

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