Міжзоряний зонд NASA опинився в несподіваному місці в космосі: на нього можуть чекати інопланетяни
Космічний апарат “Вояджер-1” має продовжувати роботу як мінімум до свого 50-річчя, що настане наступного року. Що відбудеться далі залежить від законів фізики та випадку.
18 листопада 2026 року зонд NASA "Вояджер-1" увійшов в історію : він опинився на відстані 1 світловий день від Землі, тобто приблизно 26 мільярдів кілометрів. Це відстань, яку світло та радіосигнали проходять за 24 години. Запущений 5 вересня 1977 апарат NASA 14 років тому покинув межі Сонячної системи і є першим міжзоряним зондом людства. Що буде з ним далі, коли він продовжує віддалятися від Землі? Про це пише Space.
Ніхто не очікував, що "Вояджер-1" виявиться так далеко від Землі, коли його запускали 49 років тому. Що знаходиться на відстані 1 світловий день від нас? Жодних відомих об'єктів там немає. Це просто міжзоряний простір, який не є повністю порожнім. Він наповнений різними частинками, атомами та молекулами.
Міжзоряний простір — це область космосу, яка починається там, де постійний потік сонячних частинок змінюється середовищем, яке підпорядковується законам міжзоряної фізики. Власне, там закінчується вплив Сонця.
Зараз "Вояджер-1" рухається у міжзоряному просторі зі швидкістю близько 61 000 км/год. До однієї з найближчих зірок, яка знаходиться на відстані 17 світлових років, від нас апарат NASA наблизиться тільки через 40 000 років. Але на той час він уже не функціонуватиме.
Команда місії вважає, що ядерні джерела енергії "Вояджер-1" припинять роботу вже в 2030-х роках, хоча ще до цього можуть вийти з ладу два прилади, що залишилися в робочому стані. Хоча 49 років тому "Вояджер-1" вирушив дослідити Юпітер та Сатурн із десятьма науковими приладами.
Міжзоряний зонд продовжує передавати сигнали з міжзоряного простору, хоча все частіше трапляються проблеми зі зв'язком. Команда місії також недавно знизила енергоспоживання апарату, щоб він міг збирати наукові дані. Вчені з NASA вважають, що "Вояджер-1" це працюватиме як мінімум до свого 50-річчя, тобто до вересня 2027 року.
За словами вчених, апарат і надалі вивчатиме напруженість та напрямок магнітного поля у міжзоряному просторі, щільність плазми, а також поведінку різних частинок у глибокому космосі. Також астрономи хочуть точно зрозуміти, наскільки далеко насправді тягнеться вплив Сонця на міжзоряний простір.
Незважаючи на те, що команда місії з оптимізмом дивиться в найближче майбутнє, існують чинники, які неможливо передбачити: вони можуть призвести до виходу з ладу "Вояджер-1" набагато раніше.
Нагадуємо, що на борту апарату NASA знаходиться повідомлення для розумних інопланетян, в якому міститься інформація про нас, Землю та Сонячну систему. Якщо позаземна цивілізація існує, можливо, вона зустріне перший міжзоряний зонд людства десь там у глибокому космосі та зв'яжеться з нами.
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